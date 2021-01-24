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Россия начала разработку истребителя, способного работать в космосе

Россия начала разработку истребителя, способного работать в космосе

В России началась разработка новейшего истребителя дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41».

При создании МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии. Разработчики отмечают, что это будет абсолютно новый самолёт, а не глубокая модернизация предшественника, отмечают «Вести». На сайте госкорпорации «Ростех» уточняется:

«Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением „МиГ-41“ находится на стадии опытно-конструкторских работ».

Планируется, что истребитель-перехватчик МиГ-41 заменит высотный перехватчик МиГ-31. Кроме того, этот самолет будет способен выполнять задачи в космосе, а в перспективе — и без пилота.

Американский военный журнал Military Watch не исключает, что МиГ-41 сможет угрожать спутникам на орбите.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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