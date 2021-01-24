Российская делегация в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме

Лидия Мартынова

Российская делегация в ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) добилась снятия с повестки ассамблеи вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Об этом написал 24 января глава делегации, зампред Госдумы Пётр Толстой в Facebook.

По его словам, несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, делегация России уже провела большую работу. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала Украина.

Толстой: ПАСЕ не будет принимать резолюций по делу Навального

«Дебаты, касающиеся трудной судьбы «берлинского пациента» [Алексея Навального] — также инициатива украинской стороны — пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции», — добавил вице-спикер.

Пётр Толстой Заявил,что «украинские коллеги остаются верны своему главному принципу — права человека ничто, русофобия — всё». Парламентарий отметил, что «складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет». «Им вторят Прибалтика с Польшей», — написал он.

Зимняя сессия Ассамблеи пройдет 25-28 января в смешанном формате.

Ранее Толстой сообщил, что на заседании бюро ПАСЕ, где обсуждалась повестка предстоящей январской сессии в Страсбурге, «был сделан первый шаг на пути к нормальному диалогу». Российская сторона добилась перевода дебатов о задержании Навального из категории срочных в категорию текущих.