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«Симпсоны» вновь заглянули в будущее, «увидев» нового вице-президента США

«Симпсоны» вновь заглянули в будущее, «увидев» нового вице-президента США

Любители американского сериала «Симпсоны» вновь нашли в мультике сигналы «из будущего». На этот раз в мультипликационной ленте, вышедшей 16 лет назад, обнаружена новый вице-президент США Камала Харрис.

Первая женщина в истории США, ставшая вице-президентом, оделась для присяги точно так же, как Лиза Симпсон в одном из эпизодов The Simpsons. Они обе в костюме фиолетового цвета и с белыми бусами на шее. Новый «привет из будущего» вызвал небывалый интерес в соцсетях.

Вот лишь некоторые комментарии интернет-пользователей из США:

«Я думаю, что всё будущее Соединённых Штатов написано для „Симпсонов“»; «„Симпсоны“ начинают меня пугать»; «Эй, а может, Камала посмотрела „Симпсонов“ и вдохновилась?».

ИА Newstes напоминает, что мультсериал, ставший уже частью американской поп-культуры, насчитывает 690 серий. Самым зловещим пророчеством «Симпсонов» считается намёк на 11 сентября 2000 года. В серии, вышедшей в 1997 году, есть рекламная брошюра с датой трагедии — «9.11», при этом 11-й месяц изображают силуэты башен-близнецов.

Возвращаясь к эпизоду с «Камалой Харрис», то, судя по сценарию, сестра главного героя Лиза Симпсон впоследствии становится (!) президентом США. Так что, возможно, ещё всё впереди.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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