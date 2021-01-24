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СМИ: Шеф «Моссада» представит Байдену требования Израиля по сделке с Ираном

СМИ: Шеф «Моссада» представит Байдену требования Израиля по сделке с Ираном

Директор внешней разведки Израиля («Моссад») Йоси Коэн встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в следующем месяце, чтобы обсудить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и ожидания еврейского государства в отношении любого пересмотра этого многостороннего соглашения 2015 года, сообщил «12 канал» израильского телевидения.

Ожидается, что Йоси Коэн станет первым высокопоставленным израильским чиновником, который встретится с недавно вступившем в должность президентом США Джо Байденом. В ходе телефонного разговора в субботу, 23 января, советник премьер-министра Израиля по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и его американский коллега Джейк Салливан договорились в ближайшее время обсудить региональные вопросы, включая Иран и недавние соглашения о нормализации двусторонних отношений, подписанные Израилем с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

По данным телеканала, шеф «Моссада» ознакомит политическое руководство и разведсообщество США с собранной Израилем информацией о развитии Ираном своей ядерной программы и «потребует фундаментальных поправок» к СВПД. Ожидания Израиля включают более строгие обязательства Ирана в любой новой версии ядерной сделки, которые бы гарантировали ему, что Тегеран не сможет получить ядерное оружие, передал «12 канал».

Также указывается, что Коэн представит администрации Байдена список положений, которые, по мнению Израиля, должны быть включены в любую пересмотренную сделку с Ираном. К ним относятся: прекращение Ираном обогащения урана и производства современных центрифуг; прекращение поддержки вооружённых групп на Ближнем Востоке, особенно ливанской «Хизбаллы»; прекращение военных интервенций по всему региону и нападений на израильтян за границей.

Йоси Коэн встретится и с новым директором ЦРУ Уильямом Бернсом, «сыгравшим ведущую роль в переговорах по ядерной сделке с Ираном», отмечает 24 января издание Middle East Eye.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон будет стремиться продлить и усилить ядерные ограничения на Иран с помощью дипломатии, и что этот вопрос будет частью первых переговоров Байдена с зарубежными союзниками и партнёрами.

Президент США Джо Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной и широкой сделки, а также решения «ракетной проблемы» в отношениях с Исламской Республикой. Об этом заявил 19 января кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. «СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. Как считает избранный президент, если Иран вернётся к соблюдению (этих положений), мы также это сделаем. Но мы будем использовать его (СВПД) как платформу для поиска — с нашими союзниками и партнёрами, которые снова будут с нами на одной стороне — более долгосрочного и более твёрдого соглашения. Я думаю, что до этого ещё далеко», — отметил Блинкен. По словам будущего шефа Госдепа, администрация Джо Байдена попытается урегулировать вопрос вокруг программы Тегерана по разработке баллистических ракет в рамках «более широкой сделки». При этом Блинкен подчеркнул, что Байден привержен «недопущению получения Ираном ядерного оружия». Было также указано, что новая американская администрация будет консультироваться с Конгрессом США, Израилем, а также арабскими странами Персидского залива «в рамках будущих шагов по Ирану».

Как сообщало ИА Newstes, в этом месяце восточные районы Сирии в провинции Дейр-эз-Зор подверглись самым массированным за последние месяцы авиаударам, за которыми предположительно стоит Израиль. Высокопоставленный сотрудник американской разведки, осведомлённый об атаке, сообщил 13 января агентству Associated Press (АР), что авиаудары нанесены с использованием разведданных, предоставленных Соединёнными Штатами, и были нацелены на «ряд складов в Сирии, которые использовались для хранения и подготовки иранского оружия». Другой собеседник АР, представитель администрации США, на условиях анонимности сообщил, что госсекретарь Майк Помпео «обсудил авиаудары с руководителем „Моссад“ Йоси Коэном в кафе Milano в Вашингтоне 11 января».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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