СМИ: в Италии всё более реальной становится перспектива досрочных выборов

Лидия Мартынова

В Италии перспектива досрочных парламентских выборов становится все более реальной в условиях застоя политического кризиса, в котором правительство страны, «похоже, испытывает трудности в вопросе расширения (правящего) большинства в парламенте», пишет в воскресенье Il Fatto Quotidiano.

Газета отмечает, что реальный риск для правящего кабинета Джузеппе Конте заключается в намеченных на 27 января докладах в палатах парламента министра юстиции «пятизвёздочника» Альфонсо Бонафеде о системе правосудия в стране, которые должны быть утверждены парламентариями.

В публикации отмечается, что, судя по настроениям ряда сенаторов и депутатов, которые на прошлой неделе поддержали правительство и предоставили ему вотум доверия, в этот раз они не намерены одобрять доклад министра юстиции. Это может оставить кабмин и поддерживающую его коалицию в составе «Движения 5 звёзд», Демократической партии и парламентской группы левых «Свободные и Равные» в меньшинстве. Прежде всего, это касается сената.

Усилить правящее большинство можно с помощью нового правительства, считают в Италии

Ситуация для правящей коалиции осложняется ещё и тем, что сенаторы и депутаты от партии «Живая Италия», отозвавшей из правительства своих министров, что и стало причиной нынешнего кризиса власти в стране, также не хотят поддерживать доклад Бонафеде, тогда как при голосованиях 18 и 19 января по вопросу о доверии совету министров они воздержались, что в сенате позволило ему заручится поддержкой относительного большинства.

В свою очередь IL Sole 24 Ore замечает, что голосование в сенате по докладу о системе правосудия будет вердиктом «политики, проводившейся министром от Д5З Альфонсо Бонафеде», а по этой теме у правительства Джузеппе Конте в верхней палате парламента «большинства нет».

В этих условиях министр по делам регионов и автономий Франческо Бочча, считающий, что нынешний кризис преодолим исключительно парламентским путём, так как альтернативным решением будут досрочные выборы, не отвергает возможность восстановления диалога с «Живой Италией», но без «какого-либо шантажа, который недопустим». Об этом политик заявил в интервью новостному телеканалу SkyTg24.