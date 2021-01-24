Спорт и морская романтика: смотрим на модные коллаборации в новых лукбуках

Вадим Карасев

В новой подборке смотрим на модные коллаборации: спортивные вещи от Карли Клосс, деним в фирменном стиле культового японского бренда и другое.

1.Levi's x Bape

Вчера стартовали продажи новой лимитированной весенней коллекции из коллаборации Levi's с культовым японским бредом, основоположником современного стиля street wear. Первый дроп коллаборации был представлен в Дубае в декабре 2019 года, второй — в Майами в марте 2020 года.

В России в коллекции можно будет найти два варианта джинсов и джинсовых курток (14 500 и 22 500 рублей соответственно), кепки (6 900 рублей) и футболки (5 500 рублей).





2.adidas x Karlie Kloss

Линейка одежды adidas x Karlie Kloss включает в себя широкий выбор универсальной одежды для активного отдыха — от базового спортивного бра и легинсов для тренировок до вдохновленной уличными трендами одежды для активного образа жизни. О сотрудничестве модели и спортивного бренда стало известно в прошлом году.









3.Uniqlo x Ines de la Fressange

Новая коллаборация Uniqlo с иконой парижского стиля Инес де ля Фрессанж вдохновлена путешествием в приморский Довиль. В коллекции можно найти комплекты изо льна и хлопка, трикотажные вещи и, конечно, шляпы. Стоимость жакета составляет 7 999 рублей, блузы обойдутся в 1 999 рублей.





4.Puma x Von Dutch

Возвращение моды на нулевые спортивный бренд встретил коллаборацией с культовой маркой тех лет — Von Dutch. Сейчас на вещи из коллекции действуют скидки. Например, кеды обойдутся в 5 890 рублей, а панама — в 2 190 рублей.







