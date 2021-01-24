Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Вадим Карасев

Последняя неделя января обещает быть насыщенной на события, и Знаки Зодиака смогут воспользоваться раскладами карт Таро для того, чтобы исключить промахи. Советы старших Арканов помогут прийти к желанной цели в срок и не допустить досадных ошибок.

Каждый расклад карт Таро — это индивидуальный прогноз, благодаря которому будет проще принимать решения и оценивать происходящее в жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставить спешку, которая будет мешать анализу карт. Неспешное изучение прогноза позволит вовремя отказаться от несбыточных целей и направить силы на решение действительно значимых вопросов.

Овен





Аркан «Звезда» сулит Овнам успех на выбранном поприще и отсутствие проблем в достижении поставленных задач. По этой карте можно смело смотреть в будущее и не бояться ответственности.

По карте «Повешенный» в середине недели Овнов ждет временная приостановка какого-то дела. Совет карты — не пытаться с наскока разрешить ситуацию, а отвлечься на другие занятия. Со временем получится понять причины паузы и избавиться от преград.

По карте «Дьявол» Овны не должны терять бдительности. Аркан сулит проблемы тем, кто не умеет сдерживать эмоциям и потакает вредным привычкам. Слабости не должны становиться препятствием на пути к счастливой жизни.

Телец





«Иерофант» в раскладе для Тельцов — карта, призывающая ответственно отнестись к тому, что происходит в жизни. По этому Аркану у Тельцов будет возможность быстро разрешить спорные вопросы, если они уделят время действительно важным делам.

По карте «Башня» Тельцы столкнутся с непредсказуемыми событиями, которые изменят их мировоззрение и могут стать причиной растерянности. Совет карты — не вмешиваться в ход событий.

Карта «Императрица» завершает неделю, и по ней Тельцы смогут увидеть положительную динамику. Спешку лучше оставить, чтобы не упустить важные знаки, которые помогут найти путь к счастливой жизни.

Близнецы





Карта «Луна» выступает предупреждением, и по ней Близнецам в начале недели нельзя верить слухам. Чужие домыслы могут посеять сомнения, которые станут препятствием к счастливой жизни.

Карта «Солнце» говорит о том, что в жизни Близнецов наступает светлая полоса. По этому Аркану приходят позитивные новости и есть возможность завоевать новые вершины благодаря находчивости.

Аркан «Императрица» указывает Близнецам на то, что они выбрали верное направление, и впереди их ждет награда. События будут развиваться неспешно, и Близнецам не стоит торопить время, чтобы исключить досадные промахи.

Рак





Карта «Солнце» открывает неделю, и по ней Раки смогут взять небольшой перерыв, чтобы собраться с силами, пересмотреть планы и уже без тени сомнений приниматься за новые прибыльные проекты.

«Сила» в раскладе — карта, призывающая Раков не пасовать перед трудностями. Активность и уверенность в своих силах помогут преодолеть временные преграды и достичь поставленных целей за короткий срок.

Карта «Верховная жрица» описывает ситуацию, в которой Ракам нельзя спешить. Вдумчивость и внимание к интуиции дадут возможность обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Лев





По карте «Колесо фортуны» Львов в начале недели ждут непредвиденные события, на которые невозможно повлиять. Перемены будут в лучшую сторону, если не паниковать и внимательно следить за событиями.

Аркан «Отшельник» призывает Львов взять паузу, чтобы осмыслить происходящее, найти ответы на волнующие вопросы и без спешки скорректировать планы. Импульсивность будет вредить, а значит, в середине недели важно сохранять хладнокровие.

«Маг» в раскладе — карта находчивости. По ней Львы смогут не только обрести уверенность, но и продвинуться в делах за счет неординарного подхода. Их знаний и навыков будет достаточно для того, чтобы выйти из затруднительного положения.

Дева





Аркан «Императрица» сулит Девам перемены в лучшую сторону. События будут происходить неспешно, и Девам понадобится выдержка, чтобы избежать неприятностей, связанных с принятием поспешных решений.

По карте «Иерофант» Девам важно сосредоточиться на решении первостепенных вопросов. Ответственность и вдумчивость помогут избежать промахов, которые будут отдалять их от поставленных целей.

Аркан «Повешенный» служит для Дев напоминанием. Он говорит о необходимости поставить точку в незавершенных делах, чтобы позже не возвращаться назад, теряя драгоценное время и упуская новые возможности.

Весы





Аркан «Дьявол» в раскладе для Весов призывает не начинать неделю с потакания своим эмоциям и прихотям. По этой карте Весы будут заново учиться отваге и смелости, которые помогут в борьбе с иллюзиями и обманом.

Карта «Колесница» говорит о времени, когда нужно действовать активно и не медлить. По этой карте Весы смогут быстро решить поставленные задачи, а также справиться с возникающими проблемами благодаря своему опыту и находчивости.

Карта «Луна» призывает Весов отказаться от сомнений и домыслов, не опираться на слухи в борьбе за счастливую жизнь. Аркан символизирует период, когда важно настроиться на позитив, не позволяя разрушительным эмоциям стать непреодолимой преградой на пути к счастью.

Скорпион





Аркан «Умеренность» призывает Скорпионов исключить спешку, особенно в делах, которые требуют вдумчивой работы. По этой карте события развиваются неспешно, однако торопить время — к неприятностям в дальнейшем и досадным промахам.

Карта «Дурак» говорит о том, что Скорпионы могут оступиться, если поторопятся с решениями. По этому Аркану важно выждать время, чтобы понять причину происходящего, и уже после взять бразды правления в свои руки.

«Звезда» в раскладе — карта надежд, олицетворение счастья и безмятежности. По ней Скорпионы в конце недели могут не переживать за положение своих дел. Аркан сулит приятные перемены в дальнейшем.

Стрелец





«Иерофант» в раскладе — карта, призывающая Стрельцов сделать ответственный выбор, чтобы не размениваться на мелочи и выполнять те дела, которые играют первостепенную роль в жизни и направлены на достижение благополучия.

Аркан «Звезда» говорит о том, что Стрельцы движутся в верном направлении и в скором времени смогут убедиться в том, что их идеи воплощаются в жизнь. Визуализируя цель, Стрельцы не собьются с маршрута.

Карта «Император» предвещает скорый рост в финансовой или деловой среде. Успех важно будет подкрепить действиями, иначе динамика пойдет на спад, и Стрельцы не смогут получить вознаграждение в положенный срок.

Козерог





Аркан «Колесница» призывает Козерогов не терять времени даром и приступать к делам. По этой карте будет проще разрешить трудные вопросы и на волне активности преодолеть временные препятствия.

В середине недели по карте «Отшельник» у Козерогов будет время для того, чтобы осмыслить происходящее, подвести промежуточные итоги и восстановить силы после активного начала недели.

Карта «Дурак» призывает Козерогов не терять бдительности. Окрыленные успехом представители этого Знака могут упустить значимые детали, и впереди их будет ждать досадная работа над ошибками.

Водолей





«Башня» в раскладе для Водолеев — карта, призывающая не терять бдительности и не пытаться уйти от проблем. По этому Аркану происходит крушение иллюзий и стереотипов, и Водолеям предстоит увидеть правду без прикрас.

Аркан «Повешенный» указывает на то, что какое-то дело будет невозможно продолжить. Это не значит, что Водолеи должны опускать руки — в такие моменты важно переключаться на другую работу, чтобы не терять зря времени.

Позитивный Аркан «Солнце» говорит о достижении целей и приятных новостях. Конец январской недели будет удачным как для полноценного отдыха, так и для начинаний, запланированных Водолеями заранее.

Рыбы





Аркан «Иерофант» означает, что обязанностями не стоит пренебрегать, ведь от этого во многом зависит будущая победа. Помнить о данных ранее обещаниях нужно и в личной жизни, чтобы не начинать неделю с упреков со стороны близких.

Аркан «Влюбленные» сулит Рыбам выбор, который может оказаться непростым. Однако сделать его на этой неделе все же придется, иначе Рыбы рискуют упустить свою удачу.

Аркан «Отшельник» — карта уединения. Если Рыбы чувствуют необходимость на время закрыться ото всех, то противиться такому желанию не нужно. Время, проведенное в изоляции, будет идеальным для отдыха и переосмысления многих вещей.