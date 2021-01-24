Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Последняя неделя января обещает быть насыщенной на события, и Знаки Зодиака смогут воспользоваться раскладами карт Таро для того, чтобы исключить промахи. Советы старших Арканов помогут прийти к желанной цели в срок и не допустить досадных ошибок.


Каждый расклад карт Таро — это индивидуальный прогноз, благодаря которому будет проще принимать решения и оценивать происходящее в жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставить спешку, которая будет мешать анализу карт. Неспешное изучение прогноза позволит вовремя отказаться от несбыточных целей и направить силы на решение действительно значимых вопросов.

Овен


Аркан «Звезда» сулит Овнам успех на выбранном поприще и отсутствие проблем в достижении поставленных задач. По этой карте можно смело смотреть в будущее и не бояться ответственности.

По карте «Повешенный» в середине недели Овнов ждет временная приостановка какого-то дела. Совет карты — не пытаться с наскока разрешить ситуацию, а отвлечься на другие занятия. Со временем получится понять причины паузы и избавиться от преград.


По карте «Дьявол» Овны не должны терять бдительности. Аркан сулит проблемы тем, кто не умеет сдерживать эмоциям и потакает вредным привычкам. Слабости не должны становиться препятствием на пути к счастливой жизни.

Телец


«Иерофант» в раскладе для Тельцов — карта, призывающая ответственно отнестись к тому, что происходит в жизни. По этому Аркану у Тельцов будет возможность быстро разрешить спорные вопросы, если они уделят время действительно важным делам.

По карте «Башня» Тельцы столкнутся с непредсказуемыми событиями, которые изменят их мировоззрение и могут стать причиной растерянности. Совет карты — не вмешиваться в ход событий.

Карта «Императрица» завершает неделю, и по ней Тельцы смогут увидеть положительную динамику. Спешку лучше оставить, чтобы не упустить важные знаки, которые помогут найти путь к счастливой жизни.


Близнецы


Карта «Луна» выступает предупреждением, и по ней Близнецам в начале недели нельзя верить слухам. Чужие домыслы могут посеять сомнения, которые станут препятствием к счастливой жизни.

Карта «Солнце» говорит о том, что в жизни Близнецов наступает светлая полоса. По этому Аркану приходят позитивные новости и есть возможность завоевать новые вершины благодаря находчивости.

Аркан «Императрица» указывает Близнецам на то, что они выбрали верное направление, и впереди их ждет награда. События будут развиваться неспешно, и Близнецам не стоит торопить время, чтобы исключить досадные промахи.

Рак


Карта «Солнце» открывает неделю, и по ней Раки смогут взять небольшой перерыв, чтобы собраться с силами, пересмотреть планы и уже без тени сомнений приниматься за новые прибыльные проекты.

«Сила» в раскладе — карта, призывающая Раков не пасовать перед трудностями. Активность и уверенность в своих силах помогут преодолеть временные преграды и достичь поставленных целей за короткий срок.


Карта «Верховная жрица» описывает ситуацию, в которой Ракам нельзя спешить. Вдумчивость и внимание к интуиции дадут возможность обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Лев


По карте «Колесо фортуны» Львов в начале недели ждут непредвиденные события, на которые невозможно повлиять. Перемены будут в лучшую сторону, если не паниковать и внимательно следить за событиями.

Аркан «Отшельник» призывает Львов взять паузу, чтобы осмыслить происходящее, найти ответы на волнующие вопросы и без спешки скорректировать планы. Импульсивность будет вредить, а значит, в середине недели важно сохранять хладнокровие.

«Маг» в раскладе — карта находчивости. По ней Львы смогут не только обрести уверенность, но и продвинуться в делах за счет неординарного подхода. Их знаний и навыков будет достаточно для того, чтобы выйти из затруднительного положения.

Дева


Аркан «Императрица» сулит Девам перемены в лучшую сторону. События будут происходить неспешно, и Девам понадобится выдержка, чтобы избежать неприятностей, связанных с принятием поспешных решений.


По карте «Иерофант» Девам важно сосредоточиться на решении первостепенных вопросов. Ответственность и вдумчивость помогут избежать промахов, которые будут отдалять их от поставленных целей.

Аркан «Повешенный» служит для Дев напоминанием. Он говорит о необходимости поставить точку в незавершенных делах, чтобы позже не возвращаться назад, теряя драгоценное время и упуская новые возможности.

Весы


Аркан «Дьявол» в раскладе для Весов призывает не начинать неделю с потакания своим эмоциям и прихотям. По этой карте Весы будут заново учиться отваге и смелости, которые помогут в борьбе с иллюзиями и обманом.

Карта «Колесница» говорит о времени, когда нужно действовать активно и не медлить. По этой карте Весы смогут быстро решить поставленные задачи, а также справиться с возникающими проблемами благодаря своему опыту и находчивости.

Карта «Луна» призывает Весов отказаться от сомнений и домыслов, не опираться на слухи в борьбе за счастливую жизнь. Аркан символизирует период, когда важно настроиться на позитив, не позволяя разрушительным эмоциям стать непреодолимой преградой на пути к счастью.

Скорпион



Аркан «Умеренность» призывает Скорпионов исключить спешку, особенно в делах, которые требуют вдумчивой работы. По этой карте события развиваются неспешно, однако торопить время — к неприятностям в дальнейшем и досадным промахам.

Карта «Дурак» говорит о том, что Скорпионы могут оступиться, если поторопятся с решениями. По этому Аркану важно выждать время, чтобы понять причину происходящего, и уже после взять бразды правления в свои руки.

«Звезда» в раскладе — карта надежд, олицетворение счастья и безмятежности. По ней Скорпионы в конце недели могут не переживать за положение своих дел. Аркан сулит приятные перемены в дальнейшем.

Стрелец


«Иерофант» в раскладе — карта, призывающая Стрельцов сделать ответственный выбор, чтобы не размениваться на мелочи и выполнять те дела, которые играют первостепенную роль в жизни и направлены на достижение благополучия.

Аркан «Звезда» говорит о том, что Стрельцы движутся в верном направлении и в скором времени смогут убедиться в том, что их идеи воплощаются в жизнь. Визуализируя цель, Стрельцы не собьются с маршрута.

Карта «Император» предвещает скорый рост в финансовой или деловой среде. Успех важно будет подкрепить действиями, иначе динамика пойдет на спад, и Стрельцы не смогут получить вознаграждение в положенный срок.

Козерог


Аркан «Колесница» призывает Козерогов не терять времени даром и приступать к делам. По этой карте будет проще разрешить трудные вопросы и на волне активности преодолеть временные препятствия.

В середине недели по карте «Отшельник» у Козерогов будет время для того, чтобы осмыслить происходящее, подвести промежуточные итоги и восстановить силы после активного начала недели.

Карта «Дурак» призывает Козерогов не терять бдительности. Окрыленные успехом представители этого Знака могут упустить значимые детали, и впереди их будет ждать досадная работа над ошибками.

Водолей


«Башня» в раскладе для Водолеев — карта, призывающая не терять бдительности и не пытаться уйти от проблем. По этому Аркану происходит крушение иллюзий и стереотипов, и Водолеям предстоит увидеть правду без прикрас.

Аркан «Повешенный» указывает на то, что какое-то дело будет невозможно продолжить. Это не значит, что Водолеи должны опускать руки — в такие моменты важно переключаться на другую работу, чтобы не терять зря времени.

Позитивный Аркан «Солнце» говорит о достижении целей и приятных новостях. Конец январской недели будет удачным как для полноценного отдыха, так и для начинаний, запланированных Водолеями заранее.

Рыбы


Аркан «Иерофант» означает, что обязанностями не стоит пренебрегать, ведь от этого во многом зависит будущая победа. Помнить о данных ранее обещаниях нужно и в личной жизни, чтобы не начинать неделю с упреков со стороны близких.

Аркан «Влюбленные» сулит Рыбам выбор, который может оказаться непростым. Однако сделать его на этой неделе все же придется, иначе Рыбы рискуют упустить свою удачу.

Аркан «Отшельник» — карта уединения. Если Рыбы чувствуют необходимость на время закрыться ото всех, то противиться такому желанию не нужно. Время, проведенное в изоляции, будет идеальным для отдыха и переосмысления многих вещей.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
Кавказ не вышел за Навального
Кавказ не вышел за Навального
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС Турции
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС
Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на несанкционированный митинг в Москве
Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и невероятные истории за помолвочными кольцами звезд
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального

Топ на сегодня

Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман, ставшей звездой соцсетей после инаугурации
Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман,
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв педагогов системы воспитания – Сергей Кравцов
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего питания школьников - Дмитрий Глушко
Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего
Что грозит участникам незаконных акций 23 января. Невыученные уроки прошлого
Что грозит участникам незаконных акций 23 января. Невыученные уроки

Еще по теме

Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 мая 2020 года