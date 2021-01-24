У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Сегодня, 11:10 Лидия Мартынова
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано 24 января у берегов Новой Зеландии, заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Об этом сообщает ТАСС.
Эпицентр располагался в 680 километрах к юго-западу от города Блафф и в 851 километре к юго-западу от города Данидин. Очаг залегал на глубине 2 километра.
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Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.
Ранее сообщалось, что у границы России и Монголии сейсмологи зафиксировали землетрясение. За первым толчком магнитудой 6,5 последовала серия афтершоков.
По материалам: pnp.ru