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Украинский политик назвал ошибкой властей отказ от российских кредитов

Украинский политик назвал ошибкой властей отказ от российских кредитов

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционного платформы — За жизнь», занимающей второе место в Раде, Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne назвал ошибкой отказ Украины от получения российских кредитов.

Политик вспомнил события 2013−2014 годов, когда в стране произошла насильственная смена власти.

«Самая большая ошибка. Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить», — сказал Лесик.

Политик подчеркнул, что сейчас Украина находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов МВФ.

Лесик также выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Европой и Россией.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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