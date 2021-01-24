Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер Ларри Кинг

Умер Ларри Кинг

Американский тележурналист Ларри Кинг скончался в медицинском центре в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на его странице в твиттере.

Несколько недель назад журналиста госпитализировали с коронавирусом, он проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе. В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, также у него был инфаркт.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу Larry King Live, которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Белый дом раскрыл детали беседы Байдена и Джонсона
Белый дом раскрыл детали беседы Байдена и Джонсона
Байден обсудил с Джонсоном Россию, Иран и Китай
Байден обсудил с Джонсоном Россию, Иран и Китай
Битва платьев: Анна Винтур против Мелании Трамп
Битва платьев: Анна Винтур против Мелании Трамп
Умер Ларри Кинг
Умер Ларри Кинг
Гадание по картинке на февраль 2021 года
Гадание по картинке на февраль 2021 года
Украинский политик назвал ошибкой властей отказ от российских кредитов
Украинский политик назвал ошибкой властей отказ от российских кредитов
Джиджи Хадид рассекретила имя четырехмесячной дочери
Джиджи Хадид рассекретила имя четырехмесячной дочери
В якутском парке открыли вакансию для отшельников
В якутском парке открыли вакансию для отшельников
Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве
Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве
Глава Минэнерго Украины выступил за отсоединение энергосистемы от России
Глава Минэнерго Украины выступил за отсоединение энергосистемы
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»
Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»

Топ на сегодня

Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и невероятные истории за помолвочными кольцами звезд
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
"Криминальное чтиво", "Звездные войны" и другие фильмы с низким бюджетом, которые стали культовыми
"Криминальное чтиво", "Звездные войны" и другие фильмы с низким
ООН призвала ускорить переговоры по СНВ-3: события ночи 23 января
ООН призвала ускорить переговоры по СНВ-3: события ночи 23 января

Еще по теме

Легендарный ведущий Ларри Кинг потерял двоих детей. Они умерли с разницей в три недели
Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой
Ларри Кинг нечаянно взял у Трампа интервью для RT
Стивен Кинг: на Рождество плохие американцы получат «жирный кусок Трампа»