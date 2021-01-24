Умер Ларри Кинг

Вадим Карасев

Американский тележурналист Ларри Кинг скончался в медицинском центре в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на его странице в твиттере.

Несколько недель назад журналиста госпитализировали с коронавирусом, он проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе. В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, также у него был инфаркт.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу Larry King Live, которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.