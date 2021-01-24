Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Госдуме оценили желание Украины отключиться от российской энергосистемы

В Госдуме оценили желание Украины отключиться от российской энергосистемы

Украинские власти захотели отключиться от единой с Россией энергосистемы. Расплачиваться за подобную инициативу придется простым украинцам, полагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT.

По словам парламентария, речь идет в первую очередь о росте цен для населения. Для Киева этот вопрос, впрочем, стоит "далеко не на первом месте".

Министр объяснил все чётко и понятно: чтобы стать Европой, нужно ещё больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте.

По словам депутата, для украинского народа объединение с европейской энергосистемой станет "нелегким путем". Это отразится в том числе и на энергоносителях – тот же самый российский газ, но из хаба ЕС будет стоить "в разы дороже".

Бальбек комментировал слова и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, который заявил о необходимости "срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией". Он аргументировал это тем, что в Европе есть "нормальный рынок" без произвола монополистов и с нормальными, прозрачными ценами.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Госдуме оценили желание Украины отключиться от российской энергосистемы
В Госдуме оценили желание Украины отключиться от российской
Битва платьев: София Карсон против Сонам Капур
Битва платьев: София Карсон против Сонам Капур
В Калининграде готовятся отразить условный ракетный удар противника
В Калининграде готовятся отразить условный ракетный удар противника
Гороскоп майя на 2021 год
Гороскоп майя на 2021 год
Милонов заявил о вине жертв домашнего насилия
Милонов заявил о вине жертв домашнего насилия
В Эстонии состоялись митинги в поддержку Навального
В Эстонии состоялись митинги в поддержку Навального
Настасье Кински — 60 лет: ранняя слава, романы, семейная травма и другие вехи в жизни немецкой кинозвезды
Настасье Кински — 60 лет: ранняя слава, романы, семейная травма и
Народные приметы на Татьянин день 25 января 2021 года
Народные приметы на Татьянин день 25 января 2021 года
Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе
На Украине посчитали ошибкой отказ от кредитования за счет России
На Украине посчитали ошибкой отказ от кредитования за счет России
Пирожные второй свежести: разбивая мифы о Ленинградской блокаде
Пирожные второй свежести: разбивая мифы о Ленинградской блокаде
Волонтеры осудили вовлечение детей в митинги
Волонтеры осудили вовлечение детей в митинги

Топ на сегодня

Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и невероятные истории за помолвочными кольцами звезд
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время
Мексиканский бизнесмен не покупал 2 млн доз вакцины «Спутник V» — РФПИ
Мексиканский бизнесмен не покупал 2 млн доз вакцины «Спутник V» — РФПИ
"Криминальное чтиво", "Звездные войны" и другие фильмы с низким бюджетом, которые стали культовыми
"Криминальное чтиво", "Звездные войны" и другие фильмы с низким
Треть россиян жалеет об уходе Трампа, треть довольна, остальным все равно
Треть россиян жалеет об уходе Трампа, треть довольна, остальным все

Еще по теме

Депутат Госдумы прокомментировал заявление Порошенко о «прощании с Россией»
Депутат от Крыма: Мир не замечает агрессивного поведения Киева на море
Депутат объяснил желание Киева создать "комиссию правды" для Крыма
Власти РФ готовы доказать Порошенко, что в Крыму живет много русских