В Госдуме оценили желание Украины отключиться от российской энергосистемы
Украинские власти захотели отключиться от единой с Россией энергосистемы. Расплачиваться за подобную инициативу придется простым украинцам, полагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT.
По словам парламентария, речь идет в первую очередь о росте цен для населения. Для Киева этот вопрос, впрочем, стоит "далеко не на первом месте".
По словам депутата, для украинского народа объединение с европейской энергосистемой станет "нелегким путем". Это отразится в том числе и на энергоносителях – тот же самый российский газ, но из хаба ЕС будет стоить "в разы дороже".
Бальбек комментировал слова и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, который заявил о необходимости "срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией". Он аргументировал это тем, что в Европе есть "нормальный рынок" без произвола монополистов и с нормальными, прозрачными ценами.