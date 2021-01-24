В Госдуме оценили желание Украины отключиться от российской энергосистемы

Вадим Карасев

Украинские власти захотели отключиться от единой с Россией энергосистемы. Расплачиваться за подобную инициативу придется простым украинцам, полагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT.

По словам парламентария, речь идет в первую очередь о росте цен для населения. Для Киева этот вопрос, впрочем, стоит "далеко не на первом месте".

Министр объяснил все чётко и понятно: чтобы стать Европой, нужно ещё больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте.

По словам депутата, для украинского народа объединение с европейской энергосистемой станет "нелегким путем". Это отразится в том числе и на энергоносителях – тот же самый российский газ, но из хаба ЕС будет стоить "в разы дороже".

Бальбек комментировал слова и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, который заявил о необходимости "срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией". Он аргументировал это тем, что в Европе есть "нормальный рынок" без произвола монополистов и с нормальными, прозрачными ценами.