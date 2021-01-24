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В якутском парке открыли вакансию для отшельников

В якутском парке открыли вакансию для отшельников

Администрация Плейстоценового парка в Якутии ищет работника, который будет жить вдали от цивилизации и следить там за оборудованием. Об этом сообщается на Facebook-странице парка.

Место работы расположено между Плейстоценовым парком и поселком Черским. Там находится дом, дизельная станция и два комплекта автоматического полевого оборудования.

Требуется жить в домике, следить, чтобы дизельный генератор работал, и периодически заправлять его и менять масло; раз в день ходить к аппаратуре и следить за исправностью сохраняемых данных, раз в две недели списывать данные.

Как отмечается, база расположена у реки в 15 км от поселка Черского. Там есть печь, от которой отапливается дом, электричество, телевизор, сотовая связь, комплект спутникового интернета. Соискатель должен обладать базовыми навыками пользования компьютером и выживания в полевых условиях, приветствуется наличие опыта в обращении с двигателями и подобной техникой, знание английского и немецкого языков. Обещают платить на руки 40 тысяч рублей, кормить и предоставить экипировку и необходимый инвентарь. Кроме того, парку требуется "идейный и деятельный" егерь.

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По материалам: uposters.ru

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