В Эстонии состоялись митинги в поддержку Навального

Влада Некрасова

В Таллине и Нарве состоялись акции в поддержку Алексея Навального. В Таллине собрались с требованием отпустить Навального из СИЗО около 500 человек, пишет err.ee.

Собравшиеся на площади Вабадузе в Таллине скандировали оскорбления в адрес российского президента и лозунги в поддержку Алексея Навального и требовали немедленно освободить его из «Матросской тишины».

«Требуя немедленного освобождения Алексея, выступаем за демократические перемены в России, защищаем права человека. Требуем от ЕС и других стран оказать на Кремль решительное давление, чтобы тот прекратил препятствовать представителям оппозиции реализовывать свои гражданские права и свободы. Мы требуем привлечь к ответственности всех лиц, связанных с преступлениями против представителей оппозиции», — призвали участники акций.

По разным подсчетам, на митинг пришли около 500 человек. Одна из организаторов мероприятия, эмигрант из России Евгения Чирикова заявила, что «приятно удивлена» такой массовостью.

«Как же я благодарна таллинцам, которые сюда пришли поддержать моего друга Алексея Навального. Это просто невероятно. Сейчас холодно, но я этого не чувствую, меня греют эти люди, они невероятные. Это нормально защищать невинного человека, который попал в тюрьму и которого до этого травили», — заявила Чирикова.

Другой организатор митинга Сергей Метлев сказал: «Это человеческое чувство солидарности. Это желание помочь людям в беде. Навальный в беде, его друзья в беде. И Эстония имеет огромный трагический опыт в преодолении тоталитаризма и в отстаивании свободы. Конечно же, мы хотели бы помочь россиянам, прежде всего морально. Тем россиянам, которые хотели бы видеть Россию человеколюбивым государством».

По словам Чириковой, она планирует обратиться к верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю.