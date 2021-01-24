В Эстонии состоялись митинги в поддержку Навального
В Таллине и Нарве состоялись акции в поддержку Алексея Навального. В Таллине собрались с требованием отпустить Навального из СИЗО около 500 человек, пишет err.ee.
Собравшиеся на площади Вабадузе в Таллине скандировали оскорбления в адрес российского президента и лозунги в поддержку Алексея Навального и требовали немедленно освободить его из «Матросской тишины».
По разным подсчетам, на митинг пришли около 500 человек. Одна из организаторов мероприятия, эмигрант из России Евгения Чирикова заявила, что «приятно удивлена» такой массовостью.
Другой организатор митинга Сергей Метлев сказал: «Это человеческое чувство солидарности. Это желание помочь людям в беде. Навальный в беде, его друзья в беде. И Эстония имеет огромный трагический опыт в преодолении тоталитаризма и в отстаивании свободы. Конечно же, мы хотели бы помочь россиянам, прежде всего морально. Тем россиянам, которые хотели бы видеть Россию человеколюбивым государством».
По словам Чириковой, она планирует обратиться к верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю.