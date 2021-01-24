В Калининграде готовятся отразить условный ракетный удар противника
Противовоздушная оборона Балтийского флота готовится отразить ракетный удар условного противника по военным и гражданским объектам в Калининградской области.
Штаб Балтфлота сообщает о начале мероприятий боевой подготовки с расчётами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1» по отражению условного ракетного удара в Калининградской области.
В частности, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию ЗРС С-400, поиску, классификации и сопровождению воздушного целей условного противника, а также проведут электронные пуски ракет по этим целям. В свою очередь, расчёты ЗРПК «Панцирь С-1» скрытно совершат марш на полигон, где военнослужащие выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику условного противника.
ИА Newstes напоминает, что в декабре 2020 года спецназ Балтфлота отразил атаку условных террористов под Калининградом.