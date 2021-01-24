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В Кремле прокомментировали массовые акции протеста, которые прошли по всей России

В Кремле прокомментировали массовые акции протеста, которые прошли по всей России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России протестовать выходит меньше людей, чем голосует за Путина. По словам Пескова, он с уважением относится ко всем точкам зрения, но выступает категорически против участия в незаконных акциях.

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - приводит слова Пескова телеграм-канал "Подъём".
Также Песков в очередной раз заметил, что у Путина нет никаких дворцов в Геленджике. Песков заявил, что фильм оппозиционера Навального о дворце Путина является "информационной атакой на президента".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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