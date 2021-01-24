В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций

Вадим Карасев

В столичные больницы 23 января было доставлено 29 пострадавших в ходе несанкционированных акций, однако никто из них не пострадал серьезно — все уже отпущены лечиться дома.

Как сообщает Мосгорздрав, всем госпитализированным оказали необходимую медицинскую помощь, но никому не потребовалось стационарное лечение. На сайте ведомства напоминают, что массовые собрания ведут к дестабилизации эпидемиологичекой обстановки.

"По данным приложения "Социальный мониторинг", на несанкционированной акции на Пушкинской площади находились 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции", — говорится в публикации.

В департаменте здравоохранения повторно призывали москвичей соблюдать меры безопасности для предотвращения инфицирования COVID-19. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача. Самолечение может привести к серьезным проблемам со здоровьем.