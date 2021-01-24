Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций

В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций

В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций

В столичные больницы 23 января было доставлено 29 пострадавших в ходе несанкционированных акций, однако никто из них не пострадал серьезно — все уже отпущены лечиться дома.

Как сообщает Мосгорздрав, всем госпитализированным оказали необходимую медицинскую помощь, но никому не потребовалось стационарное лечение. На сайте ведомства напоминают, что массовые собрания ведут к дестабилизации эпидемиологичекой обстановки.

"По данным приложения "Социальный мониторинг", на несанкционированной акции на Пушкинской площади находились 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции", — говорится в публикации.

В департаменте здравоохранения повторно призывали москвичей соблюдать меры безопасности для предотвращения инфицирования COVID-19. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача. Самолечение может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Нидерландах арестовали самого разыскиваемого наркобарона мира
В Нидерландах арестовали самого разыскиваемого наркобарона мира
Спорт и морская романтика: смотрим на модные коллаборации в новых лукбуках
Спорт и морская романтика: смотрим на модные коллаборации в новых
В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций
В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате
Лунный день сегодня 24 января 2021 года
Лунный день сегодня 24 января 2021 года
В Кремле прокомментировали массовые акции протеста, которые прошли по всей России
В Кремле прокомментировали массовые акции протеста, которые прошли по
Примаков: Потенциал национального предательства в России огромен
Примаков: Потенциал национального предательства в России огромен
Песков о «карте протестов» от посла США — «абсолютное вмешательство»
Песков о «карте протестов» от посла США — «абсолютное вмешательство»
В Госдуме оценили желание Украины отключиться от российской энергосистемы
В Госдуме оценили желание Украины отключиться от российской
Битва платьев: София Карсон против Сонам Капур
Битва платьев: София Карсон против Сонам Капур
В Калининграде готовятся отразить условный ракетный удар противника
В Калининграде готовятся отразить условный ракетный удар противника
Гороскоп майя на 2021 год
Гороскоп майя на 2021 год
Милонов заявил о вине жертв домашнего насилия
Милонов заявил о вине жертв домашнего насилия

Топ на сегодня

Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и невероятные истории за помолвочными кольцами звезд
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время
Кавказ не вышел за Навального
Кавказ не вышел за Навального
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального

Еще по теме

Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на несанкционированный митинг в Москве
На незаконную протестную акцию в Москве пришло 19 человек с Сovid-19
Один из пострадавших в ДТП с шестью машинами в Москве выписан из больницы
Стало известно, как будут отслеживаться перемещения москвичей с ОРВИ