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В Нидерландах арестовали самого разыскиваемого наркобарона мира

В Нидерландах арестовали самого разыскиваемого наркобарона мира
В Нидерландах задержан самый разыскиваемый наркобарон мира. Об этом сообщает Sky News.

Наркобарон был арестован в амстердамском аэропорту с помощью сотрудников федеральной полиции Австралии.

Как отмечается, его настоящее имя — Цзе Чи Лоп, он гражданин Канады, родившийся в Китае. Считается, что через возглавляемый им международный преступный синдикат Сэм Гор в Австралию попадает значительное количество наркотических веществ.

Доход синдиката от продажи метамфетамина в 2018 году мог составить 17 млрд долларов.
Федеральная полиция Австралии подтвердила, что будет сотрудничать с генеральным прокурором Нидерландов с целью экстрадиции 57-летнего задержанного.

В попытках арестовать наркобарона в операции Кунгур участвовали около 20 агентств по всему миру. Преступника отслеживали 10 лет. Австралийские СМИ описали его арест как важнейший для федеральной полиции за два десятилетия.

Ранее Чи Лоп провел девять лет в тюрьме после ареста по обвинению в незаконном обороте наркотиков в США в 1990-х.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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