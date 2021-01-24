В Норвегии похвастались, как поставили Большунова на место

Вадим Карасев

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что его соотечественники "поставили Александра Большунова на место". Россиянин финишировал на этапе Кубка мира пятым, первое место занял норвежец Эмиль Иверсен.

По словам Клебо, россиянин был "на голову выше всех", не считая спортсменов из Норвегии, но именно они его победили.

"Сегодня мы показали, что можем победить Большунова. Он был на голову выше всех, кроме норвежцев. Приятно, что мы поставили его на место. Думаю, Иверсен смог бы победить Большунова на финише, Александру было бы тяжело на финишной прямой", — цитирует его газета Aftenposten.

Если бы норвежец выходил вторым, он бы все равно победил россиянина, считает Клебо. Лыжник отмечает, что Иверсен способен развивать большую скорость на финишной прямой.

В гонке Кубка мира произошел громкий конфликт: россиянин упал, столкнувшись с Хансом Кристером Холундом, а затем заявил о намеренной провокации. Противник ответил аналогичными обвинениями и потребовал извинений.

"Он постоянно создает опасность, не видит людей на трассе и рвется вперед. Ничего нового, но странно, что с Холундом получилось настолько серьезно. Приходится держать дистанцию, когда идешь рядом с россиянином", — прокомментировал ситуацию победитель гонки.