В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС

Влада Некрасова

Инцидент произошёл около 14:30 на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Как сообщает корреспондент ИА Newstes, неизвестный молодой человек подошёл к дежурившему на проезжей части сотруднику ДПС и нанёс ему рукой сильный удар в область головы. Подоспевший на помощь напарник полицейского оттолкнул нападавшего, но не успел задержать последнего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. По информации ИА Newstes, полиция устанавливает личность и ведёт розыск подозреваемого.

Напомним, что в субботу, 23 января, в российских городах прошли массовые несанкционированные акции протеста сторонников, задержанного накануне в Москве создателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

В Северной столице участникам акции удалось на непродолжительное время перекрыть Невский проспект, другие центральные магистрали города. В ходе наведения порядка сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять силу. В настоящее время известно о задержании нескольких сотен человек, в основном это молодые люди, студенты. Сейчас все задержанные находятся в отделах полиции, где им инкриминируют административную статью 8.6.1 (нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга).