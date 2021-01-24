Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС

В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС

В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС

Инцидент произошёл около 14:30 на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Как сообщает корреспондент ИА Newstes, неизвестный молодой человек подошёл к дежурившему на проезжей части сотруднику ДПС и нанёс ему рукой сильный удар в область головы. Подоспевший на помощь напарник полицейского оттолкнул нападавшего, но не успел задержать последнего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. По информации ИА Newstes, полиция устанавливает личность и ведёт розыск подозреваемого.

Напомним, что в субботу, 23 января, в российских городах прошли массовые несанкционированные акции протеста сторонников, задержанного накануне в Москве создателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

В Северной столице участникам акции удалось на непродолжительное время перекрыть Невский проспект, другие центральные магистрали города. В ходе наведения порядка сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять силу. В настоящее время известно о задержании нескольких сотен человек, в основном это молодые люди, студенты. Сейчас все задержанные находятся в отделах полиции, где им инкриминируют административную статью 8.6.1 (нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга).

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
Кавказ не вышел за Навального
Кавказ не вышел за Навального
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС Турции
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС
Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на несанкционированный митинг в Москве
Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и невероятные истории за помолвочными кольцами звезд
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального

Топ на сегодня

Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман, ставшей звездой соцсетей после инаугурации
Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман,
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв педагогов системы воспитания – Сергей Кравцов
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего питания школьников - Дмитрий Глушко
Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего
Что грозит участникам незаконных акций 23 января. Невыученные уроки прошлого
Что грозит участникам незаконных акций 23 января. Невыученные уроки

Еще по теме

Навального отпустили из полиции до суда
На акциях протеста 7 октября задержали почти 300 человек
Сторонники Навального подали заявки на шествия в Москве и Петербурге
Данные о нападении на полицейского в ходе акции Навального в Москве не подтвердились