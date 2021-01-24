В Петербурге задержан боевик и IT-специалист с улицы Даниила Хармса

Влада Некрасова

Мужчина, напавший накануне, в ходе несанкционированной акции протеста, на сотрудников ДПС, задержан поздно ночью и доставлен в полицию, сообщили ИА Newstes в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полиции рассказали, что злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС, находившихся при исполнении служебных обязанностей, был задержан по горячим следам около 2 часов ночи неподалеку от места своего проживания на улице Даниила Хармса.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска главка сегодня ночью задержали 36-летнего Николая. Он работает IT-специалистом в коммерческой фирме», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии полиции, днём ранее на Сенатской площади в ходе несанкционированной акции подозреваемый «сначала запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского».





В Сети распространены кадры, с помощью которых можно наблюдать за произошедшим инцидентом. В частности, видно, что подошедший к человеку в форме мужчина сначала выбил у того из рук уличное металлическое ограждение, которое сотрудник ДПС выставлял на проезжую часть, а затем ударил того в лицо. Подоспевший второй сотрудник ГИБДД попытался сбить нападавшего с ног, но не смог этого сделать.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

По данным петербургских правозащитных организаций, всего во время несанкционированной акции, в ходе которой манифестанты перекрыли Невский проспект, были задержаны более 300 человек.