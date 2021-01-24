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В Сербии выявили «британский» штамм коронавируса

В Сербии выявили «британский» штамм коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Медики выявили в Сербии «британский» штамм коронавируса у женщины, прибывшей накануне из Великобритании, заявил 24 января президент страны Александар Вучич. Об этом сообщает ТАСС.

«В Сербию прилетела женщина, результат ее ПЦР-теста, [с которым она прибыла в страну], был отрицательным», — сказал он в эфире телеканала Prva.

При этом у её мужа, по словам сербского лидера, была тяжёлая форма воспаления лёгких. Повторный анализ показал, что женщина была носителем «британского» штамма коронавирусной инфекции.

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«Важно, что мы это обнаружили и изолировали все [ее] контакты, сейчас мы можем сказать, что это остановлено», — сказал Вучич.

Власти Великобритании в декабре заявили о выявлении в стране мутации COVID-19. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот штамм коронавируса более смертельный, чем ранее известный.  По имеющимся данным, при заражении более старым штаммом из тысячи инфицированных умирают около 10 человек, а при заражении «британским» — 13-14 человек. 

Как заявила позже глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, повышенный уровень летальности этого штамма может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения. 

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По материалам: pnp.ru

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