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Волонтеры осудили вовлечение детей в митинги

Волонтеры осудили вовлечение детей в митинги

Волонтер и педиатр Павел Савчук осудил активное вовлечение в незаконные митинги несовершеннолетних.

На своей странице в Instagram врач с научной точки зрения объясняет процессы, которые проходят в головном мозге у подростков. Именно в подростковом возрасте у молодых людей наиболее активно меняется префронтальная кора, которая задействована в принятии решений и планировании. Также она участвует в социальном взаимодействии, понимании других людей и самих себя. Об этом говорят исследования МРТ.

В связи с этим Савчук призывает юношей и девушек быть осторожными и не забывать о пандемии коронавируса, чтобы 9 месяцев борьбы с ним не стали напрасными.

Волонтер из Смоленска Ирина Аверкина вспоминает свою жизнь с рождения в 1992 году по сегодняшний день и заключает, что именно с 2000-х годов, когда президентом России стал Владимир Путин, у нее и ее семьи начала налаживаться жизнь. Девушка заключает, что в сравнении с Ельциным нынешнее время намного лучше, и все, кто ищет возможности для развития, тот не хочет новых лидеров, пытающих изменить всё чужими руками.

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По материалам: uposters.ru

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