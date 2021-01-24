Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » За нарушение правил езды на квадроциклах и снегоходах хотят ужесточить ответственность

За нарушение правил езды на квадроциклах и снегоходах хотят ужесточить ответственность

За нарушение правил езды на квадроциклах и снегоходах хотят ужесточить ответственность

В России предлагают увеличить штрафы за нарушение правил эксплуатации тракторов, квадроциклов, снегоходов и других самоходных машин. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.

Сегодня законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил или норм эксплуатации техники и оборудования, которые обеспечивают безопасность жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества и охрану окружающей среды. Администрируют техническое состояние таких транспортных средств органы Гостехнадзора.

Речь идёт, в частности об эксплуатации тракторов, снегоходов, квадроциклов и другой подобной техники без устройства блокировки против запуска на скорости. Штрафовать также предлагается за отсутствие защиты на отдельных частях квадроцикла, снегохода или трактора и другие специфические нарушения, не предусмотренные иными статьями КоАП, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Для владельцев снегоходов вводится возрастной ценз


В настоящее время в КоАП за подобные нарушения для граждан прописан штраф в размере 100-300 рублей или лишение прав на срок от трёх до шести месяцев. При этом, как отмечают в кабмине, эти санкции были установлены в 2007 году и с тех пор ни разу не пересматривались.

Вместе с тем количество таких нарушений с 2014 года неуклонно растёт. Кроме того, за последние годы в стране значительно выросла популярность квадроциклов и снегоходов. Поэтому авторы законопроекта предлагают ужесточить административное наказание за такие нарушения. Теперь гражданам будет грозить штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей. Срок лишения прав останется прежним.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В якутском парке открыли вакансию для отшельников
В якутском парке открыли вакансию для отшельников
Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве
Более 600 человек задержаны на протестных акциях в Москве
Глава Минэнерго Украины выступил за отсоединение энергосистемы от России
Глава Минэнерго Украины выступил за отсоединение энергосистемы
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»
Министр ФРГ считает неправильной остановку «Северного потока — 2»
Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден
Премьер Британии стал третьим, кому позвонил Байден
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
Кавказ не вышел за Навального
Кавказ не вышел за Навального
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в

Топ на сегодня

Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына
Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные митинги
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку

Еще по теме

За нарушение правил езды на квадроциклах и снегоходах хотят штрафовать сильнее
Госдума может увеличить штрафы за нарушение правил эксплуатации тракторов
Родителей зацеперов предложили штрафовать на 5 тысяч рублей
Родителей зацеперов обяжут выплачивать штрафы