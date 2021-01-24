За нарушение правил езды на квадроциклах и снегоходах хотят ужесточить ответственность

Лидия Мартынова

В России предлагают увеличить штрафы за нарушение правил эксплуатации тракторов, квадроциклов, снегоходов и других самоходных машин. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.

Сегодня законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил или норм эксплуатации техники и оборудования, которые обеспечивают безопасность жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества и охрану окружающей среды. Администрируют техническое состояние таких транспортных средств органы Гостехнадзора.

Речь идёт, в частности об эксплуатации тракторов, снегоходов, квадроциклов и другой подобной техники без устройства блокировки против запуска на скорости. Штрафовать также предлагается за отсутствие защиты на отдельных частях квадроцикла, снегохода или трактора и другие специфические нарушения, не предусмотренные иными статьями КоАП, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Для владельцев снегоходов вводится возрастной ценз

В настоящее время в КоАП за подобные нарушения для граждан прописан штраф в размере 100-300 рублей или лишение прав на срок от трёх до шести месяцев. При этом, как отмечают в кабмине, эти санкции были установлены в 2007 году и с тех пор ни разу не пересматривались.

Вместе с тем количество таких нарушений с 2014 года неуклонно растёт. Кроме того, за последние годы в стране значительно выросла популярность квадроциклов и снегоходов. Поэтому авторы законопроекта предлагают ужесточить административное наказание за такие нарушения. Теперь гражданам будет грозить штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей. Срок лишения прав останется прежним.

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