Застрахованные по ОМС россияне смогут выбрать, где лечиться

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

В условиях ЧС или при угрозе распространения опасных заболеваний территориальный Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет обязан перечислить аванс для медорганизации в течение пяти рабочих дней, а у застрахованных граждан появится право выбора клиники. Приказ Минздрава о новой форме типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС вступает в силу 24 января.

Документ утверждает новую форму типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. Она применяется начиная с заключения договоров на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. Сторонами договора являются территориальный ФОМС, страховая и медицинская организации.

В документе прописаны предмет договора и взаимодействие сторон. В рамках договора территориальный ФОМС получит право контролировать сроки объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи застрахованным лицам и применять санкции за выявленные нарушения. Так, по результатам медико-экономического контроля фонд сможет отклонять от оплаты счета и реестры счетов на оплату медицинской помощи

Также фонд вправе требовать возврата от медорганизации средств, перечисленных ей по настоящему договору и использованных не по целевому назначению, а также назначать штрафы в размере, установленном Федеральным законом.

Среди обязанностей фонда в отдельном пункте указано, что в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения опасных заболеваний аванс для медорганизации должен быть перечислен в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки.

В свою очередь, медорганизации должны обеспечить застрахованным лицам право выбора — где лечиться — и размещать на своих сайтах информацию о режиме работы, видах медпомощи и условиях ее оказания, показателях качества и доступности. Также клиники должны вести персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам и обеспечивать сохранность и конфиденциальность указанных сведений.

Страховые компании имеют право предъявлять претензии иски и претензии к медицинским учреждениям, а медучреждения могут их обжаловать и направлять претензии в Фонд ОМС.

Законы, вступающие в силу с 24 января

Договор содержит новый раздел «Правила оказания медицинской помощи организацией».

Согласно правилам, медицинская помощь должна оказываться в соответствии с положениями об организации медицинской помощи, порядками оказания и с учетом стандартов. Медорганизация гарантирует соответствие материально-технического и кадрового обеспечения.

Если у застрахованного пациента возникают проблемы с медицинским учреждением, то пациент имеет право пожаловаться в страховую компанию. Его жалобу обязаны рассмотреть и дать ответ.

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