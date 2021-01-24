Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Застрахованные по ОМС россияне смогут выбрать, где лечиться

Застрахованные по ОМС россияне смогут выбрать, где лечиться

Тема: Какие законы вступают в силу


В условиях ЧС или при угрозе распространения опасных заболеваний территориальный Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет обязан перечислить аванс для медорганизации в течение пяти рабочих дней, а у застрахованных граждан появится право выбора клиники. Приказ Минздрава о новой форме типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС вступает в силу 24 января.

Документ утверждает новую форму типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. Она применяется начиная с заключения договоров на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. Сторонами договора являются территориальный ФОМС, страховая и медицинская организации.

В документе прописаны предмет договора и взаимодействие сторон. В рамках договора территориальный ФОМС получит право контролировать сроки объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи застрахованным лицам и применять санкции за выявленные нарушения. Так, по результатам медико-экономического контроля фонд сможет отклонять от оплаты счета и реестры счетов на оплату медицинской помощи

Также фонд вправе требовать возврата от медорганизации средств, перечисленных ей по настоящему договору и использованных не по целевому назначению, а также назначать штрафы в размере, установленном Федеральным законом.

Среди обязанностей фонда в отдельном пункте указано, что в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения опасных заболеваний аванс для медорганизации должен быть перечислен в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки.

В свою очередь, медорганизации должны обеспечить застрахованным лицам право выбора — где лечиться — и размещать на своих сайтах информацию о режиме работы, видах медпомощи и условиях ее оказания, показателях качества и доступности. Также клиники должны вести персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам и обеспечивать сохранность и конфиденциальность указанных сведений.

Страховые компании имеют право предъявлять претензии иски и претензии к медицинским учреждениям, а медучреждения могут их обжаловать и направлять претензии в Фонд ОМС.

Законы, вступающие в силу с 24 января


Договор содержит новый раздел «Правила оказания медицинской помощи организацией».

Согласно правилам, медицинская помощь должна оказываться в соответствии с положениями об организации медицинской помощи, порядками оказания и с учетом стандартов. Медорганизация гарантирует соответствие материально-технического и кадрового обеспечения.

Если у застрахованного пациента возникают проблемы с медицинским учреждением, то пациент имеет право пожаловаться в страховую компанию. Его жалобу обязаны рассмотреть и дать ответ.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Раскрыто место службы первого серийного Су-57
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время видеовстречи с британскими медсестрами: видео
Кейт Миддлтон продемонстрировала непривычный образ во время
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
В Петербурге провокатор отправил в нокдаун сотрудника ДПС
Кавказ не вышел за Навального
Кавказ не вышел за Навального
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС Турции
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС
Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на несанкционированный митинг в Москве
Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и невероятные истории за помолвочными кольцами звезд
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального

Топ на сегодня

Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман, ставшей звездой соцсетей после инаугурации
Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман,
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв педагогов системы воспитания – Сергей Кравцов
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего питания школьников - Дмитрий Глушко
Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего
Что грозит участникам незаконных акций 23 января. Невыученные уроки прошлого
Что грозит участникам незаконных акций 23 января. Невыученные уроки

Еще по теме

Более миллиона россиян получили высокотехнологичную медпомощь из бюджета ФОМС в 2019 году
Законы о бюджетах ПФР, ФСС и ФОМС вступают в силу 1 января 2020 года
Меняется объём субвенций в территориальный фонд ОМС Байконура
Порядок возмещения расходов на оказание медпомощи российским пожарным изменился