Звездный Instagram: лучшие фото — в сугробах и на пляже

Вадим Карасев

Герои нашей сегодняшней подборки разбились на два лагеря: первая команда, укутавшись в шубы и шали, оценивает снежные пейзажи и фотографируется у елок, вторая — сбежала от зимы в жаркие страны, чтобы нежиться в бикини под ласковым солнцем. Кто только из российских знаменитостей сейчас не отдыхает на Мальдивах да в Дубае! В теплых краях сейчас и Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым, и Светлана Иванова, и Дима Билан, и Регина Тодоренко — в общем, наши звезды улетели зимовать, как перелетные птицы.

Помимо отпускных снимков, в инстаграм-ленте на этой неделе можно узнать все об инаугурации Джо Байдена (главным героем которой стал Берни Сандерс благодаря своим варежкам), "дворце Владимира Путина" и задержании Алексея Навального. Ну и, конечно, без фотографий с букетами и без одежды тоже не обошлось. Самые яркие фото — в нашей традиционной рубрике!





Виктория Шелягова





Юлианна Караулова





Ани Лорак





Настя Ивлеева





Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер





Ника Белоцерковская





Кристина Асмус





Наталья Водянова





Бритни Спирс и Сэм Асгари





Рози Хантингтон-Уайтли





Айза Долматова





Анна Седокова





Дженнифер Лопес





Тина Канделаки





Регина Тодоренко с сыном





Ким Кардашьян





Дарья Клюкина





Кайли Дженнер





Кэти Перри и Орландо Блум





Елена Летучая с мужем





Анастасия Решетова





Леся Кафельникова





Лиза Боярская





Кристина Агилера





Дима Билан





Елена Темникова





Елена Крыгина





Настя Каменских





Кендалл Дженнер





Клава Кока





Эшли Грэм





Эмили Ратажковски





Полина Киценко





Алессандра Амбросио





Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном





Джаред Лето





Светлана Бондарчук





Ксения Собчак





Яна Рудковская





Вера Брежнева





Кортни Кардашьян





Светлана Ходченкова





Елена Перминова





Екатерина Варнава





Татьяна Навка





Надежда Оболенцева





Светлана Лобода





Серена Уильямс





Кейт Хадсон с дочерью





Кети Топурия





Рита Дакота





Ева Лонгория