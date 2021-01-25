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102 года назад открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России

102 года назад открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России

Глава большевистского правительства Владимир Ильич Ленин в апреле 1918 года подписал постановление Совнаркома, в котором Наркомпросу ставилась задача реорганизации библиотечного дела молодой республики. Первым шагом для исполнения решения Совнаркома в июле 1918 года был созыв Первого государственного совещания по библиотечному делу.

25 января 1919 года Народный Комиссариат Просвещения открыл Первую библиотечную сессию, участниками которой стали представители интеллигенции, согласившиеся сотрудничать с Советской властью, библиотекари и различные деятели, связанные с библиотечным делом.

В ходе сессии заслушаны отчеты по состоянию библиотек, подведены итоги проделанной работы. Так как в библиотеки столицы и губернских городов стекались реквизированные в больших количествах у царских организаций и у частных лиц литература, архивы и коллекции, то много внимания уделялось получению, регистрации и хранению информации. Контроль над прохождением сессии осуществлял Наркомпрос.

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Ленин придавал огромное значение библиотекам как наиболее доступным центрам распространения знаний и политического просвещения народа. Он выдвинул и обосновал новые принципиальные положения об организации библиотечного дела: классовый и партийный характер деятельности библиотек, их общедоступность и демократизм; планомерная организация библиотечной сети; централизованное руководство библиотечным делом, привлечение масс населения к активному участию в развитии библиотечного дела.
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По материалам: pnp.ru

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