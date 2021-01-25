35 профессиональных игроков CS:GO забанили за ставки на матчи

Лидия Мартынова

В октябре этого года Esports Integrity Commission забанила семь профессиональных игроков в Counter-Strike: Global Offensive за ставки на матчи. Тогда комиссия сообщила, что отстранения стали частью крупного расследования.Теперь ESIC объявила, что продолжающееся расследование привело к отстранению ещё 35 профессиональных игроков в Counter-Strike: Global Offensive за ставки на матчи. Кроме того, двум игрокам, которых забанили в октябре, продлили период отстранения.ESIC представила таблицу, чтобы назначаемые комиссией наказания были последовательными и пропорциональными совершённым преступлениям.Ставки на матчи — 12 месяцевСтавки на собственные матчи — 24 месяцаСтавки на матчи (больше 10 матчей) — 36 месяцевСтавки против собственной команды — 48 месяцевСтавки против собственной команды (больше 10 матчей) — 60 месяцевВ ESIC отмечают, что новые баны не относятся к договорным матчам. Однако существует высокая вероятность того, что комиссия выдвинет обвинения в договорных матчах, вытекающие из продолжающихся расследований. При этом обвинения могут получить и некоторые из этих 35 игроков.Наконец, ESIC обнаружила несколько случаев, когда близкие партнёры отстранённых игроков делали ставки, идентичные тем, которые делали сами игроки. Эти люди не подпадают под полномочия комиссии, поэтому вся информация была передана правоохранительным органам для расследования как потенциальное уголовное преступление.