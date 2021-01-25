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Аксёнов рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса

Аксёнов рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо,  осложнений нет. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях. 

«Провакцинировался, чувствую себя замечательно, никаких проблем, никаких осложнений, настроение хорошее, призываю всех вакцинироваться», — заявил глава региона. 

По мнению Аксенова, вакцинация позволит создать коллективный иммунитет. «Это единственный шанс преодолеть эту пандемию, призываю всех на вакцинацию», — сказал политик.

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Аксенов привился вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) 23 января.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Республике Крым превышает 31 тысячу, умерло более 700 человек.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Кроме того, в стране государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов. В прошлый понедельник в РФ началась массовая вакцинация от COVID-19. Граждане могут выбрать одну из этих вакцин.

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По материалам: pnp.ru

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