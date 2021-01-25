Актер и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой

Вадим Карасев

Актер и известный стендап-комик Александр Шаляпин этой ночью был найден мертвым в своей московской квартире. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник из правоохранительных органов. Он же уточнил, что 41-летний участник Stand Up Show на ТНТ покончил с собой, а его тело обнаружила жена Анастасия.





Александр Шаляпин

Телеграм-канал Lifeshot со ссылкой на жену Шаляпина уточнил, что за несколько дней до самоубийства стендап-комик находился на лечении от алкогольной зависимости в Белгороде и только несколько дней назад вернулся в Москву. Вчера Анастасия вернулась с дачи, зашла в квартиру и увидела следы крови, после чего испугалась и позвонила знакомому, с которым они уже вместе обнаружили Александра мертвым. У комика была повреждена рука.





Александр Шаляпин с женой Анастасией

По словам Анастасии, последние 20 лет у ее супруга были серьезные проблемы с алкоголем. Он неоднократно пытался побороть зависимость, а также страдал от психологических проблем. В беседе с ТАСС директор Александра Шаляпина Мария Малякина подтвердила, что последние месяцы ее подопечный находился в тяжелой депрессии.

Жена подтвердила — он покончил жизнь самоубийством. Он находился в депрессии. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был на реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль,

— рассказала Малякина.





Телеграм-канал "МК: срочные новости" также сообщил, что за последние несколько лет Александр Шаляпин несколько раз попадал в опасные для жизни ситуации из-за своего пристрастия к алкоголю. Так, в декабре прошлого года он получил серьезную травму головы, а через несколько дней после этого у Шаляпина произошла алкогольная интоксикация. В апреле 2020-го у находящегося в состоянии алкогольного опьянения Александра был диагностирован перелом ребер.





Александр Шаляпин прославился благодаря стендапу. Комик был постоянным резидентом Stand Up Show на ТНТ, работал ведущим на российских телеканалах A-One и 2x2, играл в спектаклях на сцене Театра.doc, а также снялся в более чем 50 фильмах. В числе его известных работ картины "Бумер-2", "Женщины против мужчин", сериал "Карпов" и не только.



