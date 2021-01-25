Бывший глава Пентагона назвал F-35 куском дерьма

Вадим Карасев

Кристофер Миллер, исполнявший обязанности министра обороны США с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021-го, назвал программу создания американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II куском дерьма. Об этом сообщает Aviation Week & Space Technology.

Издание цитирует бывшего помощника по закупкам министра ВВС США Уилла Ропера, который рассказал о недовольстве Пентагона темпами снижения расходов на программу со стороны Lockheed Martin — головного разработчика и производителя истребителей пятого поколения.

Lockheed обязалась снизить среднюю часовую стоимость эксплуатации F-35A до $25 тыс. к 2025 году, что примерно на 25% меньше, чем в 2018 году. Но по мере приближения к своей отставке [в результате избрания Джо Байдена 46-м президентом США] Ропер не был удовлетворен темпами сокращения [расходов], поскольку ВВС стремятся получать новые F-35 из расчета 48-60 самолетов ежегодно.

Ранее журнал Popular Mechanics со ссылкой на стенограмму мероприятия сообщал, что Миллер на пресс-конференции 14 января назвал F-35 Lightning II "куском ...". При этом издание утверждало, что военачальник не завершил фразу и предложил аудитории додумать самостоятельно.



"США и их союзники [оказываются] на крючке не только из-за покупки F-35 по цене от $110 до $117 млн за самолет, но и из-за непомерной стоимости его летного часа в размере около $44 тыс., платы за модернизацию старых самолетов, исправления многих недостатков самолета, оплаты счетов за будущие обновления и разработки истребителя шестого поколения", — пояснил Миллер.

Ранее стало известно, что США решили отложить на неопределенный срок полномасштабное производство F-35.