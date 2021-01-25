Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января

Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января

Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января

Прага осуждает действия российских властей во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступили министр иностранных дел республики Томаш Петржичек и вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

«Я осуждаю применение жестокого насилия и репрессий, направленных против свободы слова», — написал Петржичек в своем аккаунте в Twitter.

В свою очередь, вице-премьер Чехии назвал действия российского правительства «гигантским позором Российской Федерации», который свидетельствует о страхе режима перед дестабилизацией и реакцией на происходящее собственных граждан.

«Действия властей были жестокими и, насколько я знаю, все еще продолжаются. Государство, которое не боится собственных граждан, так себя не ведет», — сказал он, проведя параллель между ситуацией в России и Белоруссии.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Россию из Германии. Его сторонники 23 января провели несанкционированные акции протеста в ряде городов России, куда массово приглашали несовершеннолетних. В Праге также прошли демонстрации, на которых выдвигались требования освободить Навального и всех российских политических заключенных. У Посольства РФ собралось около 200 человек, которые скандировали «‎‎Путина на нары» и держали плакаты с надписью «Россия — не царство. Дед, уходи».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января
Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января
Россиянин сел на мель в Греции на угнанной из Турции яхте
Россиянин сел на мель в Греции на угнанной из Турции яхте
Топ-3 причин для посещения тренажерного зала
Топ-3 причин для посещения тренажерного зала
Госдума рассмотрит введение штрафов до 150 тысяч за незаконную благотворительность
Госдума рассмотрит введение штрафов до 150 тысяч за незаконную
Сублимация печать: подробно о технологии
Сублимация печать: подробно о технологии
Как получить гражданство и паспорт Швеции
Как получить гражданство и паспорт Швеции
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Степанов пообещал украинцам «еще одну» вакцину от коронавируса
Степанов пообещал украинцам «еще одну» вакцину от коронавируса
Команда Байдена может вызвать шторм в отношениях с Турцией — мнение
Команда Байдена может вызвать шторм в отношениях с Турцией — мнение
Упаковка продуктов – как скрытая реклама
Упаковка продуктов – как скрытая реклама
СМИ: Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером
СМИ: Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182
Певица Мария Максакова тайком прилетела в Москву из Киева через Стамбул
Певица Мария Максакова тайком прилетела в Москву из Киева через

Топ на сегодня

Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Путин планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе
В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несанкционированных акций
В московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате
Настасье Кински — 60 лет: ранняя слава, романы, семейная травма и другие вехи в жизни немецкой кинозвезды
Настасье Кински — 60 лет: ранняя слава, романы, семейная травма и
В Кремле прокомментировали массовые акции протеста, которые прошли по всей России
В Кремле прокомментировали массовые акции протеста, которые прошли по
«Симпсоны» вновь заглянули в будущее, «увидев» нового вице-президента США
«Симпсоны» вновь заглянули в будущее, «увидев» нового вице-президента

Еще по теме

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Демократия по-русски: главному оппоненту Путина “шьют” новое обвинение
Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве
Посольство России получило ноту Чехии с предложением о консультациях