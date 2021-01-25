Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января

Лидия Мартынова

Прага осуждает действия российских властей во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступили министр иностранных дел республики Томаш Петржичек и вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

«Я осуждаю применение жестокого насилия и репрессий, направленных против свободы слова», — написал Петржичек в своем аккаунте в Twitter.

В свою очередь, вице-премьер Чехии назвал действия российского правительства «гигантским позором Российской Федерации», который свидетельствует о страхе режима перед дестабилизацией и реакцией на происходящее собственных граждан.

«Действия властей были жестокими и, насколько я знаю, все еще продолжаются. Государство, которое не боится собственных граждан, так себя не ведет», — сказал он, проведя параллель между ситуацией в России и Белоруссии.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Россию из Германии. Его сторонники 23 января провели несанкционированные акции протеста в ряде городов России, куда массово приглашали несовершеннолетних. В Праге также прошли демонстрации, на которых выдвигались требования освободить Навального и всех российских политических заключенных. У Посольства РФ собралось около 200 человек, которые скандировали «‎‎Путина на нары» и держали плакаты с надписью «Россия — не царство. Дед, уходи».