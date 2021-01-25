Что Знаки Зодиака считают непростительным в отношениях

Вадим Карасев

В отношениях очень важно помнить о приоритетах и личных границах друг друга. Эксперты в области астрологии рассказали о том, что люди различных Знаков считают в отношениях непростительным.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали, почему важно уметь прощать и отпускать прошлое. Попробуйте пересмотреть свое отношение к чужим ошибкам. Давайте близким людям второй шанс, не рубите с плеча, какой бы большой ни была проблема.

Овен

Овны прощают любимому человеку почти все, но точно не станут встречаться или жить с теми, кто постоянно обижается и не прощает обид. Это очень позитивные люди, которые часто бывают вспыльчивыми, но признают свои ошибки. Если вторая половинка не делает того же, то с ней создать крепких отношений у Овнов точно не получится.

Телец

Даже намек на внимание к другому человеку Тельцы осуждают, хотя сами порой провоцируют вторую половинку на ревность. Если тот, кого Тельцы любят, заставит их усомниться в искренности чувств, они тут же поставят точку в отношениях. Даже легкий флирт будет неуместен.

Близнецы

Близнецы в отношениях не прощают дефицита внимания к себе. Они часто совершают достаточно смелые поступки, чтобы произвести впечатление на окружающих. Те, кто испытывает сомнения относительно их исключительности, попадают в черный список. Это же касается и второй половинки.

Рак

Раки не прощают неуважения к своим чувствам и приоритетам. Они чувствуют, что вторая половинка для них — это не просто партнер, а по-настоящему близкий человек. А еще они терпеть не могут грязнуль, которые не в состоянии убирать за собой и следить за своей внешностью.

Лев

Львы не потерпят насмешек в свой адрес — ни наедине, ни на людях. Вторая половинка должна уважать их и восхищаться ими в любой ситуации. Львы обожают искренние комплименты и не терпят бесполезную критику. А еще с ними лучше не спорить, ведь они никогда не уступят.

Дева

Девы не прощают безответственности. Если дать Деве обещание и не выполнить его, у вас есть лишь один шанс на прощение. Девы не любят создавать отношения с инфантильными людьми и теми, кто проявляет неуважение. Все это в отношениях для них считается непростительным.

Весы

Свободолюбивые, искренние и открытые — все это про представителей этого Знака. Это дружелюбные люди, для которых очень важна простота. Вторая половинка должна быть такой же открытой и общительной. Если любимый человек по какой-то причине становится источником негатива, такие отношения закончатся по инициативе Весов очень быстро.

Скорпион

Единственное, чего не потерпят Скорпионы, — это предательство и измена. Если вторая половинка будет верна на сто процентов, в таких отношениях никогда не возникнет проблем. Скорпиону много не нужно, поэтому их можно назвать одними из самых неприхотливых людей.

Стрелец

Стрельцов раздражает, когда их контролируют и говорят им, что делать. Люди этого Знака не прощают ревности. Их это чувство бесит больше всего на свете. Если вы хотите быть рядом со Стрельцами, придется научиться давать им свободу. Это они оценят сполна.

Козерог

Козероги не прощают безучастности в домашних делах. Им нужен такой человек, который наравне с ними занимался бы уборкой, вкладывался бы в обустройство дома. Козероги не переносят общения с теми, кто ленив и безответственен.

Водолей

Водолеи не прощают людям глупость. В отношениях они не могут простить нежелание человека развиваться. Рано или поздно Водолею станет скучно с такой второй половинкой. Нужно, чтобы всегда было о чем поговорить, чем поделиться.

Рыбы

Рыбы не прощают второй половинке чрезмерной серьезности и контроля. Для них отношения — это нечто легкое и приятное. Если близкий человек начинает раздувать из мухи слона, Рыбам становится тяжело жить. Еще они не простят вам неумение протянуть руку помощи в трудную минуту.