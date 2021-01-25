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Генсек ООН: мутации COVID-19 могут привести к большей смертности

Генсек ООН: мутации COVID-19 могут привести к большей смертности

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в понедельник на форуме в Давосе, заявил, что мутации коронавируса могут привести к высокой смертности.

«Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам», — цитирует ТАСС его заявление.

Дипломат призвал «значительно увеличить производство вакцин во всём мире, а также обеспечить их всеобщую доступность». Он заметил, что вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, в то время как беднейшим странам мира их не достаётся.

Джонсон назвал «британский» штамм COVID-19 более смертоносным


14 декабря британские власти сообщили, что учёные обнаружили в Соединённом Королевстве новый вариант коронавируса, который на 70% заразнее предыдущего, его назвали B.1.1.7, или VUI-202012/01. 19 декабря стало известно, что южноафриканские генетики обнаружили в республике еще одну разновидность вируса — 501.V2, которая распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации, и приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове не исключила, что повышенный уровень летальности «британского» штамма COVID-19, о котором раньше заявили в Лондоне, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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