Главы МИД стран Евросоюза проведут первое в этом году заседание

Алексей Вольцев

Министры иностранных дел 27 входящих в Евросоюз государств соберутся 25 января на первое в этом году заседание. Оно пройдет в очной форме в Брюсселе, но без допуска для журналистов в целях борьбы с распространением коронавируса.

В центре повестки — арест в Москве Алексея Навального и отношения с США при новом президенте Джозефе Байдене, сообщили накануне в Совете ЕС.

Другими темами встречи министров станут стратегия по предоставлению вакцин соседним странам, сотрудничество ЕС и Великобритании в вопросах внешней политики и безопасности, отношения с Турцией, миграционная ситуация в Боснии и Герцеговине, кризис в Венесуэле.

«Министры обменяются мнениями по поводу недавнего задержания российского оппозиционного политика Алексея Навального по возвращении в Россию 17 января 2021 года», — сообщили в Совете ЕС.

Как рассказал накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, глава дипломатии Жозеп Боррель намерен обсудить с министрами развитие ситуации в Москве и подвести итоги.

«Цель — подвести итоги. Боррель попытается побеседовать со всеми, чтобы найти общий подход к тому, как мы оцениваем ситуацию и как нам нужно действовать», — отметил он.

На вопрос о том, будут ли обсуждаться возможные новые санкции в отношении РФ, дипломат сказал, что это не исключено.

«Будем обсуждать в понедельник. На данный момент от стран-членов нет предложений о новых санкциях», — пояснил он.

Кроме того, источник подчеркнул, что арест Навального вряд ли может повлиять на предстоящий визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию.

«Я не думаю, что ситуация с Навальным повлияет на визит. Как сказал Жозеп Боррель, отношения с Россией намного шире», — отметил он, добавив, что предстоящий визит Борреля в Москву не будет обсуждаться на заседании Совета ЕС.

«Как вы знаете, у главы дипломатии есть приглашение. Визит начинает обретать форму. Он не связан с делом Навального», — сообщил он.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

«Совет ЕС обсудит трансатлантические отношения с целью будущего взаимодействия с новой администрацией после инаугурации Джозефа Байдена в качестве 46-го президента Соединенных Штатов 20 января», — также сообщили в Совете ЕС.

Там отметили, что в ходе обсуждения с министрами глава дипломатии ЕС «будет ссылаться на решения, принятые президентом США в первые дни его пребывания в должности, в частности на возвращение к Парижскому соглашению и ВОЗ».

«Взаимодействие ЕС с новой администрацией будет основываться на заключениях саммита ЕС в декабре прошлого года, а также должно касаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — добавил источник.

Что касается иранской сделки, то, как заявил журналистам представитель ЕС, США не будут принимать участие в совместной комиссии по СВПД, пока не вернутся к соглашению.

«США не будут участвовать в работе совместной комиссии до тех пор, пока не вернутся к сделке», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что предполагается наличие других каналов коммуникации с участием США по этому вопросу.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал Байден. 20 января состоялась его инаугурация.