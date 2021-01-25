Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — известный астролог, ученый и историк. Его прогнозы помогают находить выход из сложных ситуаций людям любого возраста и профессии. Эксперт дал важные советы на период с 25 по 31 января.

Конец января обещает быть предсказуемым, но не самым благоприятным. Тем не менее, у вас будут все шансы сделать свою жизнь лучше во всех направлениях. Портал Woman`s day поделился информацией астролога относительно поведения звезд, а также относительно того, как можно обойти неприятности любому из Знаков Зодиака.

Овен

Будние дни могут быть абсолютно любыми — Овны смогут принять любой удар на себя и даже не моргнуть. К сожалению, во вторник им будет сложно сдерживать негативные эмоции, поэтому им стоит помнить о советах экстрасенсов о том, как избавляться от тревоги и навязчивых мыслей. Наиболее продуктивными и благоприятными днями можно назвать 28 и 29 число. Конец рабочей недели благоприятен для поисков новой работы, смены обстановки. На этой неделе Овнам желательно не забывать про отдых. Переутомляться нельзя, иначе следующий месяц начнется не с лучшей ноты.

Телец

Выходные для многих людей будут тяжелыми, но не для Тельцов. 30 и 31 числа звезды и планеты войдут в гармоничное взаимодействие, которое подарит Тельцам много удачи и хорошего настроение. Чтобы оптимизировать свою работу, людям этого Знака Зодиака стоит помнить о том, в какие часы активность мозга наивысшая. Когда активность падает, лучше отдыхать и расслабляться. К сожалению, будут и проблемы, особенно в личной жизни. Одиноким Тельцам ничто не грозит, а вот тем, кто находится в отношениях, придется столкнуться с недопониманием.

Близнецы

Близнецам стоит как можно осторожнее выбирать людей для общения, особенно в понедельник. Это время станет расцветом энергетических вампиров и токсичных личностей. Необходимо помнить про признаки положительной и отрицательной энергии людей. Абсолютно всем Близнецам будет везти в поездках. Если кто-то имеет возможность отправиться в командировку, лучше ею воспользоваться. Смена обстановки отлично повлияет на память, настроение, удачу. В отношениях со второй половинки могут быть трудности в конце недели.

Рак

Ракам стоит опасаться негативной энергетики, так как она вызывает болезни. Особенно осторожными Павел Глоба советует быть Ракам 27 января — в самый опасный день недели. Отрицательные эмоции и энергия придут со стороны близкого человека. Одиноким Ракам лучше пока не начинать отношений, а вот знакомиться можно. Главное — очертить границы. На работе астролог советует пока не браться ни за что новое. Нужно сфокусироваться на том, что актуально в данный момент. На выходных можно заняться шопингом — звезды подарят ракам удачу.

Лев

У Львов начинается время, когда уверенность может их покинуть без особой на то причины. Также на фоне негативных звезд и планет в самом конце недели у Львов могут возникнуть проблемы со здоровьем. Не стоит бить тревогу раньше времени, ведь есть способы укрепить здоровье и зарядиться удачей. Астролог настоятельно рекомендует не наживать себе новых врагов. Также Львам стоит быть осторожнее в общении с близкими и с начальством. Нужно прислушиваться к словам второй половинки, родных. В их советах будет немалая доля истины.

Дева

Начало недели будет очень благоприятным днем для Дев. Многим людям данного Знака удастся стать лучшей версией себя, избавившись от привычек, разрушающих жизнь. В работе и бизнесе Девам пока не стоит делать резких шагов. Не нужно повышать нагрузку. Вместо этого лучше попросить помощи у сослуживцев. Зато на личном фронте у Дев все будет прекрасно. Это то самое время, когда можно и даже нужно заниматься общими делами со второй половинкой. Период с 25 по 31 число очень благоприятен для романтики свиданий и знакомств.

Весы

Поездки и смена обстановки хорошо сказываются на энергетике человека. Весам сейчас необходимо не сидеть на месте, а развлекаться и получать новые позитивные эмоции. В работе и бизнесе большой успех ждет креативных Весов, а также тех, кто занят в сфере медицины, науки. Не стоит обходить стороной и любовь. Не важно, в поисках Весы или уже в отношениях — им улыбнется удача. Они станут более харизматичными и обаятельными. Большое внимание стоит уделять близким людям, помогая им преодолеть препятствия.

Скорпион

Сейчас стоит опасаться ссор и недопонимания со второй половинкой. Возможен даже разрыв отношений. Всем Скорпионам, которые находятся в поисках, лучше помнить о проверке совместимости. Также людям этого Знака Павел Глоба советует побольше общаться с родственниками. Сейчас им нужна будет поддержка и понимание того, что рядом есть надежный человек. На работе и в бизнесе Скорпионы смогут стать намного продуктивнее. Их ожидает период больших успехов, повышения заработка. Также астролог не отрицает возможность карьерного роста.

Стрелец

Первые три-четыре дня недели будут очень стабильными и спокойными. Приключения могут начаться 28 января. Сначала все будет хорошо — звезды окажутся в крайне позитивном положении. Стрельцам можно будет принимать важные решения, подписывать бумаги, вести деловую активность. На выходных лучше не сидеть на месте и уж тем более не проводить время в уединении. Нужно встречаться с друзьями, общаться со второй половинкой. Не исключено, что в конце недели Стрельцы на своем пути встретят ловушки, которые помешают добиться им успеха.

Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для поисков любви. Стоит помнить о Знаках Зодиака, с которыми тяжело в браке. Эта информация будет полезной для те, кто ищет не просто возможность развлечься, а спутника на всю жизнь. Также на этой неделе лучше проводить больше времени с близкими. Можно собирать гостей у себя дома. Многим друзьям или родственника может понадобиться помощь Козерогов. С активной работой стоит пока повременить. Не нужно гнаться за прибылью, иначе можно оставить на этом пути все свое здоровье.

Водолей

Начнется неделя очень хорошо. 25 января — день, когда звезды и планеты окажутся в полной гармонии. Водолеи входят в список пяти самых ярких Знаков Зодиака. Влюбиться в них проще простого, поэтому нужно больше общаться, чтобы их кто-нибудь заметил. Для одиноких Водолеев начинается очень удачное время в любви. Тем, кто в отношениях, тоже будет следовать большой успех. Нужно проводить больше времени с любимым человеком. Небольшие трудности ожидают Водолеев 29 числа в сфере работы. Нужно быть внимательнее при работе с цифрами.

Рыбы

Рыбам стоит на этой неделе избавиться от злости и зависти. В этом им помогут пять эффективных способов. Если этого не сделать, то в понедельник их может ожидать крушение планов, проблемы личного характера, неполадки с энергетикой и здоровьем. 25 число — самый опасный день недели. 26 и 27 января, наоборот, самые благоприятные дни. В эти дни можно заняться домашними делами, развлечься, отдохнуть. Если придется провести дни на работе, лучше расслабиться и насладиться общением с коллегами. После работы астролог советует встретиться с друзьями.