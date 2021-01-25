Госдума рассмотрит введение штрафов до 150 тысяч за незаконную благотворительность

Вадим Карасев

Госдума РФ при поддержке правительства в марте рассмотрит принятие новой статьи КоАП о штрафах за незаконный сбор пожертвований, сообщает газета "Известия".

С 2021 года в КоАПе может появиться новая статья "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований". Речь идет об установлении ответственности для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Документом закрепляется, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также, если сбор средств прописан у нее в уставе.

Зампред комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко, выступившая автором законопроекта, объяснила изданию, что сами нормы были приняты еще в апреле прошлого года, но ответственность за их нарушение до сих пор не установлена. По словам парламентария, законопроект призван бороться с мошенниками, которые используют настоящие объявления о помощи больным детям, их данные и фотографии, а собранные средства присваивают себе. При этом наказать их невозможно, поскольку никакой ответственности за это не предусмотрено. С новым законом будут введены штрафы от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества.