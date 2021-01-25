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Япония и США готовы совместно оборонять спорные острова

Япония и США готовы совместно оборонять спорные острова

Соединенные Штаты и Япония готовы совместно оборонять спорные острова в Восточно-Китайском море. Во время беседы глав министерств обороны двух государств было подтверждено, что и в Токио, и в Вашингтоне считают эти территории японскими.

"Министр Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США [выступают] против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", — заявили в Пентагоне.

Также стороны обсудили вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, поговорили о пандемии коронавируса и подняли тему безопасности в контексте действий КНДР.

Как сообщал Ruposters, несколько месяцев назад США, Япония и Франция решили напугать Китай военными учениями.

Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море, в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Де-факто острова контролирует Япония, но на них претендуют Китайская Республика (Тайвань) и КНР.

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По материалам: uposters.ru

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