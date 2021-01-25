Энн Хэтэуэй рассказала, как ей помогла травля в соцсетях
38-летняя Энн Хэтэуэй в новом интервью для издания The Sun рассказала об одном не самом приятном периоде ее жизни. Актриса вспомнила о критике и хейте со стороны пользователей интернета, которые обрушились на нее после выхода фильма "Отверженные" в 2012 году. Связано это было с неосторожными высказываниями актрисы о необходимости обрезать волосы и сбросить "нездоровые" 25 фунтов (около 11 килограмм) веса. Тогда же Энн отметила, что сама почти тронулось умом, чтобы точно попасть в ментальный образ персонажа (она играла Фантину).
Задели многих и слова Хэтэуэй о том, что перед съемками она ограничила свою диету лишь крошечной порцией овсянки, чтобы "выглядеть почти как мертвец".
Я действительно не хочу копаться в прошлом, но тогда интернет действительно ополчился на меня и меня ненавидели. Все это выглядело весьма серьезно. Но лично мне это пошло на пользу. Это может придать вам сил. Так что, я бы сказала, когда случается что-то плохое, не бойся этого — просто продолжай жить дальше, двигайся дальше,
— сказала актриса.
В недавнем интервью Vanity Fair Энн также призналась, что не испытала счастья, получив премию "Оскар" за свою роль.
Вы должны быть счастливы в этот момент, но я не чувствовала его. Я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что стояла там в платье, которое стоит столько, что некоторые люди за всю жизнь не увидят такую сумму, и получала награду за изображение боли, которая все еще ощущалась очень важной частью нашего коллективного опыта,
— отметила Хэтэуэй.
Актриса также рассказала, что этот опыт научил ее спокойнее относиться к таким ситуациям.
Вам кажется, что вы можете умереть со стыда и от смущения, но на самом деле вы не умираете,
— сказала Энн.
Знаменитость призналась, что тогда пережить тот период ей помогла поддержка со стороны мужа Адама Шульмана, а также встречи с друзьями детства, с которыми она поддерживает отношения и по сей день.
С моим другом детства я познакомилась, когда мне было лет пять. Мы все стараемся собираться вместе, по крайней мере, один или два раза в год, и мы участвуем в жизни друг друга,
— сказала актриса.
В этом году вышел новый фильм с участием Хэтэуэй "Локдаун", съемки которого проходили в разгар пандемии.
Было страшно снимать маску каждый день, и поэтому я действительно оценила, что члены съемочной группы старались не снимать маски, даже когда мы снимали в жарких павильонах. Их профессионализм помог обезопасить меня, и я была им невероятно благодарна,
— отметила Энн.
Сама Хэтэуэй провела локдаун в Калифорнии с мужем, 39-летним Адамом Шульманом, и сыновьями, четырехлетним Джонатаном и Джеком, которому недавно исполнился год.
Адам великолепен. Если вам необходимо провести карантин с другим взрослым человеком, то мой муж — идеальная кандидатура,
— похвалила актриса своего супруга.
Впрочем, Энн отметила, что столкнулась и с определенными трудностями.
В первые дни изоляции мы все были настолько потрясены, что нужно было многое принять и проанализировать. А мне так хотелось высвободиться. Я не хотела пугать своих детей, поэтому часто просто кричала в подушку,
— призналась Энн.