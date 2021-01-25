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Как получить гражданство и паспорт Швеции

В настоящее время достаточно большое количество людей мигрирует за рубеж, например, в страны Евросоюза. Здесь можно устроиться на хорошую работу, получать достойную заработную плату и развивать карьеру.

Согласно статистическим данным, за прошлый год в Швецию с целью постоянного места проживания отбыло около 200 тысяч. Большая часть людей едет из Украины, Российской Федерации и Беларуси. Менее 10% из прочих стран СНГ. Специалисты компании GootoEU отзывы клиентов собрали и уточнили почему россияне и украинцы переезжают именно в Швецию. Результат опросов гласит, что в Европе существенная нехватка профессионалов в области IT.

Основные этапы получения паспорта гражданина Швеции

Для того, чтобы получить паспорт гражданина Швеции, необходимо пройти несколько обязательных этапов. В отличие от многих европейский стран в Швеции процедура оформления гражданства не такая уж и сложная.

Если вы заранее знаете, что будете находиться на территории страны более трех месяцев, стоит заранее оформить национальную визу типа «D». Многие ошибочно называют её «шенгенской», так как данный документ открывает возможность беспрепятственного перемещения по территории стран Евросоюза.

Теперь важный нюанс – такая виза действительна минимум 90, и максимум 365 дней. То есть, человек может официально находиться на территории Швеции, жить и работать, вести бизнес. Студентам такая виза также доступна, необходимо только приложить документы, что срок обучения составляет более трех месяцев.

Далее – есть вариант получить «долгосрочную» визу, которая выдается в том случае, если человек подает прошение о временном виде на жительство, но при этом в документах указывает «посещение», а не «проживание» на территории Швеции.

Для чего это делается? Всё очень просто – человек, проживший на территории Швеции более 5 лет с видом на жительство, имеет возможность оформить гражданство. При этом отказываться от гражданства страны, резидентом которой вы являетесь, не нужно.

Больше информации о туризме и миграции в различные страны вы сможете найти на официальном сайте компании GootoEU.

# Бизнес

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