Как равномерно посеять семена при помощи шприца?

Влада Некрасова

Огородники знают, как сложно посеять очень мелкие семена равномерно. Есть много способов, как правильно это сделать, чтобы и за рассадой было проще ухаживать, и не пришлось сильно прореживать посадки. Высевают и с песком, и в улитку, и на туалетную бумагу, и даже при помощи шприца.

Посев маленьких семян при помощи шприца имеет свои преимущества. Так, получатся ровные междурядья, и за посевами будет гораздо проще ухаживать, например, поливать их. Если посеянные таким способом сеянцы начнут сильно тянуться вверх, их можно будет легко подсыпать землей. И, наконец, все ростки будут равномерно освещены, а посевы будут хорошо проветриваться.





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Подготовка посадочного материала

Сначала на всю ночь надо замочить семена в небольшом количестве горячей воды температурой около +80 градусов. Горячая вода послужит стимулятором дружного прорастания семян, а также послужит и обеззараживателем. В воду полезно добавить немного любого стимулятора роста, но только после остывания.

Подготовка шприца

Использовать можно шприц объемом 10 мл. иглу можно выбросить, так как она не понадобится. Нужен будет лишь только колпачок.

Колпачок следует обрезать с краешка под углом, а потом надеть его на шприц.

Подготовка субстрата

Нужный контейнер следует заполнить предварительно обеззараженным субстратом, разбавив его немного вермикулитом либо кокосовым субстратом. Грунт обязательно должен быть рыхлым, питательным.

Прежде чем приступить к посеву, субстрат следует примять ложкой, а затем наметить бороздки на расстоянии 4 см в рядке.

Непосредственно посев семян

Семена вместе с жидкостью из чашки надо набрать шприцем. Затем аккуратно, продвигая шприц вдоль бороздки, выдавить семена. В итоге получится ровный посев и одновременно полив. Если грунт покажется недостаточно влажным, посевы можно увлажнить из пульверизатора.

После посева контейнер затягивают пленкой или покрывают стеклом и ставят в теплое и хорошо освещенное место. Через два-три дня нужно будет проверить посевы, и если грунт будет сухим, увлажнить из пульверизатора.

Это один из самых простых и не затратных по времени способ, как можно быстро и равномерно посеять очень мелкий посевной материал на рассаду.