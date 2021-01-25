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Комнатные цветы, которые помогают женщинам привлечь любовь и найти счастье

Комнатные цветы, которые помогают женщинам привлечь любовь и найти счастье

Комнатные цветы могут стать источником мощной энергетики, вдохновения и силы. Эксперты рассказали о самых лучших растениях-талисманах для женщин, которые помогут в привлечении любви и счастья.


Существует множество источников женской энергии, но растения и цветы — это, пожалуй, лучшие друзья женщин во всем мире. С ними не будут страшны ни проблемы, ни усталость.

Спатифиллум

Это растение дарит женщинам спокойствие, рассудительность, успокаивает нервы. Оно является отличным помощником в любви, но только для тех, кто уже находится в отношениях. Гармонизация окружающего пространства отлично сказывается на настроении.

Фиалка

Одно из лучших женских растений в целом. Фиалка создает вокруг женщины особую ауру, пока она находится дома, но эта аура сохраняется и вне родных стен, хоть и не надолго. Считается, что примерно через 4-5 часов воздействие фиалки пропадает, но за ночь восстанавливается снова.


Гибискус

Это цветок любовного счастья. Он позволяет женщине быть более желанной для мужчины во всех смыслах. С таким цветком жизнь женщины в браке или в отношениях станет куда более насыщенной, а мужчина заметно прибавит в нежности и страсти.

Оксалис

Это цветок любовного везения. Его стоит заводить тем девушкам и женщинам, которые находятся в активном поиске, но боятся встретить на пути неправильного мужчину. С оксалисом можно не бояться токсичных отношений.

Цикламен

Этот красивый цветок защищает женщину от негативного воздействия извне — от сглазов, порчи, приворотов. Если вы чувствуете, что у вас много соперниц и завистниц, обязательно купите себе такой цветок. Его лучше ставить поближе к тому месту, где вы спите.


Герань

Герань — отличный женский помощник. Она регулирует скачки настроения, помогая женщинам чаще пребывать в хорошем расположении духа. Если случилось неприятное расставание, герань поможет сгладить переживания и настроиться на лучшее.

Орхидея

Орхидея — магическое растение с красивыми цветами. Оно помогает женщине обрести уверенность в себе, найти способ полюбить себя, побороть комплексы и страхи. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют приобрести такое растение всем, кто не может поверить в себя.

Крокус

Это не просто цветок, а самый настоящий магнит для позитивной энергии. Крокусы прогоняют неприятные женские мысли, особенно если очень хочется найти любимого или он уже есть, но находится далеко.

Гербера

Этот цветок оказывает сильнейшее влияние на мужчин, которые приходят в дом к женщине. Если хочется привязать к себе любимого, достаточно показать ему цветующую герберу у себя дома.

Азалия


Азалия придает хозяйке шарм и красоту. Мужчины чаще начинают обращать внимание на такую женщину, ведь в ней появляется какая-то изюминка, которую невозможно объяснить.

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По материалам: dailyhoro.ru

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