Криптовалютный кошелек – как выбрать?

Роман Иванов

В настоящее время, ан пике роста популярности крипротовалюты во всем мире, все больше людей задумываются, как хранить свои виртуальные сбережения. В отличие от классических электронных систем для хранения денежных средств, криптовалюту необходимо хранить на специальных для этих целей криптовалютных кошельках.

Сразу необходимо прояснить, что на данных кошельках криптовалюты нет физически. Это лишь место для хранения ключа (зашифрованного кода), который позволит вам открыть личный аккаунт с биткоинами, эфиров или любой другой популярной криптой.

Рейтинг лучших криптовалютных кошельков можно просмотреть на сайте проекта «Cryptonist» по ссылке https://cryptonist.ru/blog/goryachie-koshelki/vybor-koshelka-dlya-kriptovalyuty/. Здесь также представлено огромное количество аналитической информации, торговые стратегии, обзоры бирж, курсы валют и ещё много всякой полезной информации.

Один кошелек для всех криптовалют

К сожалению, такого кошелька попросту не существует. Конечно, такое решение было бы чрезвычайно удобным, но реализовать его очень сложно, в основном по техническим причинам, так как каждая отдельно взятая криптовалюта работает на собственном блокчейне. Тем не менее, существует довольно много цифровых решений в виде кошельков, способных обрабатывать большое количество цифровых монет.

Типы кошельков для криптовалюты

Онлайн-кошелек для криптовалюты

Онлайн-кошельки для хранения криптовалюты ещё называют «горячими» кошельками. Это наиболее небезопасный вид кошельков, так как доступ к ним осуществляется через сеть интернет. То есть, вам необходимо сперва обезопасить свой собственный компьютер от всевозможных вирусов и шпионских программ, и только затем посещать подобные сайты. Несмотря на низкий уровень безопасности, горячие кошельки имеют одно неоспоримое преимущество – они бесплатные.

Мобильный кошелек для криптовалюты

На любом мобильном устройстве (смартфон или планшет) можно установить специальное приложение – портативный кошелек для криптовалюты, который поможет совершать транзакции, например, при покупках в магазине или заказе еды из ресторана. Подтверждение операции происходит по QR коду, а защиту приложения обеспечивает внутренний защитник смартфона.

Офлайн-кошельки с криптовалютой

Это самый надежный способ сохранить свои виртуальные сбережения. Офлайн-кошельки ещё называют «холодными», так как они не подключены к глобальной сети и являются стационарными устройствами или дивайсами. Самый простой пример холодного кошелька – распечатанный закрытый и открытый ключ вашего кошелька на листке бумаги. Больше ключа нигде нет, а вы сможете получить к нему доступ, отсканировав QR код или введя шифр в нужное поле на компьютере.

Второй пример «холодного» кошелька – это USB устройства, внешне напоминающие самую обычную флешку. Устройство оснащено специализированным софтом, который записывает и выдает необходимые ключи или монеты по запросу пользователя.