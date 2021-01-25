Лунный день сегодня 25 января 2021 года

Вадим Карасев

Последний понедельник января обещает быть насыщенным на события, и чтобы они были позитивными, стоит прислушаться к мнению астрологов. Их советы помогут провести понедельник удачно и сохранить везение до конца месяца.

В понедельник многие будут праздновать Татьянин день. Соблюдение традиций и обычаев праздничного дня помогут привлечь в жизнь позитивные перемены. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начинать понедельник с улыбки, чтобы неудачи остались в прошлом.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Энергетика растущей Луны в Близнецах не сулит ничего дурного, однако астрологи рекомендуют не терять бдительности, чтобы не упустить новые возможности.

Магнитные бури 25 января: солнечная активность минимальна. Магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

хорошее настроение;внимательность;доброжелательность;романтические отношения;повышение авторитета;новые знакомства.потакание дурным привычкам;злость и обиды;авантюры;лень.

Энергетика понедельника удачна для непринужденных посиделок в кругу близких людей. Возрастающая активность позволит без труда подготовиться к приему гостей, прибраться в жилище и приготовить вкусные угощения. В этот день астрологи рекомендуют не уделять все свободное время уборке, чтобы не портить себе настроение.

Что надеть в этот понедельник

Понедельник — время для того, чтобы подобрать себе наряд по настроению. В этот день можно использовать любые оттенки, ткани и узоры. Сосредоточиться на делах помогут спокойные темные цвета, а для романтических отношений подойдут оттенки красного и розового. Тем, кто хочет провести день в позитивном ключе и развиваться творчески, стоит рассмотреть желтый и оранжевый цвета. Из украшений на этот день подойдут легкие изделия, не мешающие движениям и не привлекающие лишнего внимания. Камни-талисманы этого дня — гиацинт, малахит, турмалин.

Любовь и отношения в 13 лунный день

Романтические отношения, новые знакомства, дружеские и деловые встречи пройдут прекрасно, если настроиться на позитив и не оставаться наедине с грустными мыслями. Вечернее время подходит как для свиданий, так и для посиделок с близкими. Испортить этот день могут лишь гордыня и своеволие. Настроиться и привлечь успех в личной жизни помогут упражнения по достижению внутренней гармонии.

Финансы и работа 25 января

Рост Луны в Близнецах — время энергичных дел. В этот день успех принесет завершение текущей работы, кратковременные вложения, работа в коллективе. Уместным будет проведение всевозможных конференций, совещаний и мероприятий.

В понедельник удача ждет тех, кто занимается повышением образования. Заговоры на успешную сдачу экзаменов помогут не оступиться, а ответственный подход убережет от досадных промахов во время обучения.

Настроение и здоровье по лунному календарю

25 января — прекрасное время для того, чтобы начать цикл оздоровительных упражнений и поддерживать организм в тонусе. Настроение также будет на высоте, особенно если не потакать дурным мыслям и избегать встреч с агрессивно настроенными людьми. День пройдет на волне успеха, если поверить в себя.