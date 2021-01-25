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Макгрегор продолжит карьеру после нокаута от Порье на турнире UFC 257

Макгрегор продолжит карьеру после нокаута от Порье на турнире UFC 257
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.

После поединка ирландский боец прокомментировал поражение от Порье.
«Долгое время я не был активен. Больше года. Большой проблемой стали лоукики. Вы увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе», — сказал Макгрегор.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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