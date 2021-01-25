"Меня выпроваживают как бомжа!": Собчак вспомнила, как оказалась "на дне" из-за алкоголя

Вадим Карасев

39-летняя Ксения Собчак сделала откровенное признание. Светская львица вспомнила, из-за чего завязала с выпивкой.

Очередным гостем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" стал сын Михаила Ефремова Никита, в беседе с которым супруга Константина Богомолова рассказала, что вела весьма раскрепощенный образ жизни в юности.



Светская львица нередко выпивала, а также появлялась в непотребном виде на людях. Однажды звезду даже выгнали из приличного заведения.

"Я помню этот момент, когда поняла, что надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан "Пушкин", и меня туда не пускают! Притом, что я уже известный человек. То есть я уже в таком всклокоченном виде, что меня выпроваживают. Как бомжа! В этот момент я понимаю — я на дне", - призналась Собчак.

В то же время супруга Константина Богомолова заметила, что никогда не испытывала зависимости, так что с легкостью отказалась от алкоголя.

Никита Ефремов в интервью Ксении Собчак допустил, что от отца и дедушки ему мог передаться алкоголизм. По словам артиста, речь идет о настоящей болезни, при которой, чтобы быть в нормальном состоянии, надо пить.

"Ужас этой болезни в том, что никто не знает, как ты на самом деле пытался этого не делать. И чем больше ты держишься, тем потом хуже. У меня было ощущение, что это моя проблема, с которой я должен справиться с помощью силы воли. Но это гораздо более сильное зло, чем я, и мне необходима помощь. Не знаю, насколько это передается по наследству, но и дедушка, и папа были увлечены алкоголем", – сказал он.

Все усугубилось вплоть до того, что Ефремов-младший думал о самоубийстве, однако сумел "пройти те боль и отчаяние". Актер понял, что ему нужна помощь и обратился к друзьям, девушке и специалистам.



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