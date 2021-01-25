На Большунова пожаловались в полицию Финляндии

Вадим Карасев

В полицию Финляндии поступило заявление на российского лыжника Александра Большунова, передает MTV3.

Источник телеканала сообщил, что в полицию города Лахти обратились два человека в связи с инцидентом, произошедшим во время эстафеты на этапе Кубка мира. Составлен протокол о нападении. Российскому спортсмену вменяется нанесение увечий за попытку ударить палкой финна Йони Маки. Полицейские поверяют, соответствуют ли действия Большунова предъявленному обвинению.

24 января в эстафете на этапе КМ Александр Большунов ударил палкой финского лыжника Йони Маки, а затем сбил после финиша. Жюри решило дисквалифицировать Большунова за неспортивное поведение и лишило его команду бронзы. Вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.



Как писал Ruposters, 23 января Большунов пришел пятым в скиатлоне на КМ, первые 4 места заняли норвежские лыжники. После этого трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что его соотечественники "поставили Большунова на место".