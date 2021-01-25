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Народные приметы о посуде на каждый день

Народные приметы о посуде на каждый день

Огромное количество народных примет связано с посудой. Если вы будете помнить о них, то вам гораздо проще будет достигнуть семейного счастья и гармонии, ведь большинство из этих примет связано именно с семьей.


С посудой связано как множество хороших, так и несколько плохих примет. Если вы встретите на своем пути любую плохую примету, воспользуйтесь ритуалом на избавление от неприятностей.

Нельзя держать дома разбитую и треснувшую посуду. Это самая важная примета, о которой знает большинство хозяек. Если откололась ручка у чашки или треснула тарелка, лучше от них избавиться как можно скорее. Если держать такую посуду в доме, начнутся ссоры.

То же самое касается и гнутых столовых приборов — ложек, ножей и вилок. Если какой-то из приборов погнулся, стоит выбросить его.

Не оставляйте чужих тарелок дома. Иногда бывает так, что родственники или друзья приносят вам угощения. Если не отдавать посуду обратно в тот же день, это может навлечь неприятности на семью.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не есть из одной тарелки с кем бы то ни было. Вы можете из-за этого поссориться из-за этого в скором времени.


Мыть посуду стоит только у себя дома. Даже если у вас благие намерения, не стоит мыть посуду у друзей или родителей. Это принесет проблем и вам, и тем, у кого вы гостите. С другой стороны, если посуду у вас дома захочет помыть свободная девушка или мужчина, позвольте им это сделать. Считается, что так человек быстрее обретет счастье в любви.

Разбить что-то в свой день рождения — к большому счастью. В остальные дни случайно разбить тарелку или чашку — тоже к добру, к успехам.

Мойте грязную посуду как можно скорее, если только вы не закончили застолье глубокой ночью. Не оставляйте грязную посуду в раковине, так как это приносит болезни и негативную энергию в дом.

Если вам подарили посуду, немедленно сполосните ее. Ни в коем случае не кладите ее к старой посуде, пока не помоете. Если этого не сделать, в ближайшее время вас могут настигнуть проблемы в делах.

Когда вы сами дарите посуду, не дарите ее пустой. На ней обязательно что-то должно быть. Не нужно что-то готовить специально: вы можете просто положить шоколадку в тарелку или насыпать конфет в кружку.

Мыть посуду рано утром — очень хорошо. Это сулит большой достаток и удачу в финансовой сфере в целом.


Разбитая посуда в спальне — к проблемам в любви. Следите в ближайшее время за тем, что вы делаете и говорите. Не провоцируйте вторую половинку на негатив.

Разбитый чайник — хорошая примета. Очень скоро вы встретитесь с кем-то очень важным и интересным.

Ножи, вилки и ложки дарить не стоит. Так вы сеете раздор в чужой семье, а также можете поругаться с этими людьми сами.

Если вам подарили чашку, стоит ждать проблем в любви.

На новоселье старайтесь дарить близким людям новый сервиз или хотя бы набор разных тарелок: глубоких, маленьких, больших и так далее. Так у ваших друзей или родственников будет много счастья.

Воровать посуду — к большой беде. Скорее всего, вас будут ожидать большие проблемы на работе и в бизнесе.

Если посуда бьется слишком часто, это указывает на то, что в доме много негативной энергии.

Разбить тарелку в первый день совместной жизни или в первый день после свадьбы— дурная примета. Если это случилось, нужно быть внимательнее к чувствам близкого человека.

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По материалам: dailyhoro.ru

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