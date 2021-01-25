Ни на что не хватает сил: как их вернуть при помощи раскрытия чакры Муладхары

Вадим Карасев

Зачастую бывает так, что не хочется ничем заниматься — нет сил, желания, настроения и физической энергии. Если у вас в данный момент происходит то же самое, велика вероятность того, что у вас проблемы с чакрой под названием Муладхара.

Существует как минимум шесть дыр, через которые утекает ваша жизненная энергия и силы. По этой причине проблемы с Муладхарой могут быть у большого количества людей. Но не стоит бить тревогу раньше времени, потому вернуть ее к жизни довольно просто.

За что отвечает Муладхара

Данная чакра находится в нижней части нашего тела — в области копчика. Она напрямую связана с энергией стихии Земли, которая питает людей силами и желанием работать. Муладхара — это чакра, которая поддерживает жизнь, дает физическое здоровье. Когда она работает неправильно или теряет активность, человек лишается сил.

Муладхара, именуемая также нижней чакрой, в плохом состоянии приводит к тому, что человек теряет уверенность в своих силах. Он начинает сомневаться в себе, становится раздражительным, направляет малые остатки своей энергии в деструктивное русло.

Когда Муладхара сильна, улучшается общее самочувствие, человек вновь обретает смысл жизни, встает по утрам с хорошим настроением и с осознанием того, что все будет хорошо. Удача всегда следует за такими людьми, поэтому нижняя чакра может считаться одной из самых важных.

Как раскрыть Муладхару

Первое, что нужно помнить — это то, что упадок этой чакры, как и ее открытие, происходят довольно быстро. Если вы чувствуете, что силы и энергия вас покидают и вы сильно устаете, попробуйте перестать носить одежду черного цвета. Он приводит к еще большему упадку сил во время проблем с Муладхарой. Самый лучший цвет для стимуляции и активизации данной чакры — красный. Желательно, чтобы это был не ярко-красный оттенок, а более близкий к коричневому.

Муладхара связана с подвижностью человека. Именно поэтому при ее закрытии пропадает физический тонус. Вернуть его и улучшить работу нижней чакры можно при помощи прогулок, ходьбы. Нужно заниматься спортом или хотя бы делать небольшую зарядку в перерывах во время сидячей работы. Сидячий образ жизни сильно угнетает Муладхару, поэтому проблемы с ней случаются почти у всех офисных работников.

Очень полезными камнями-талисманами для активизации данной чакры можно считать камни стихии Земли: обсидиан, опал, гематит, черный кварц, агат. В сочетании с мельхиоровыми и керамическими украшениями результат будет просто великолепным. Также полезными могут быть некоторые камни красного цвета других стихий: гранат, коралл, рубин.

Ароматы деревьев тоже будут очень полезными при раскрытии чакры. Речь идет о запахе кедра, ели.

Раскрытие Муладхары происходит тогда, когда мы чувствуем себя хорошо, например, во время отдыха. За выходные чакра открывается, а на буднях мы используем все ее блага. Именно поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют всегда как следует отдыхать. В этом вам может помочь гороскоп отдыха.

Муладхара открывается, когда человек испытывает позитивные эмоции, поэтому нижняя чакра не страдает у тех, кто занимается любимым делом. Противоположная ситуация наблюдается у людей, работающих на ненавистной работе.

Очень хорошо Муладхара раскрывается в родных стенах, особенно если в доме чисто и убрано. Старайтесь поддерживать в своем доме порядок и чистоту, тогда Муладхара чаще будет оставаться открытой и готовой помочь вам в сложной ситуации.