Норильский «IT-куб» предлагает программы для юных разработчиков и программистов

Анастасия Иванова

Центр цифрового образования для детей «IT-куб» Минпровещения России работает в Норильске уже несколько месяцев, и за это время в программах приняли участие более 400 школьников, сообщает пресс-служба Министерства образования Красноярского края.

Ребята изучают перспективные направления ИТ-сферы – от основ программирования на Python до кибергигиены.

В настоящее время учащимся доступны высокопроизводительные компьютеры, шлемы виртуальной реальности, графические планшеты, оборудование для сетевой лаборатории, все необходимое для аудио- и видеопродакшена.

На создание «IT-куба» было направлено 50 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, выделяемых в рамках национального проекта «Образование», софинансирование осуществляло Агентство развития Норильска.

Осенью 2021 года новый центр цифрового образования должен открыться в Красноярске.