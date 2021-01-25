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Онлайн-урок, посвящённый подвигу блокадного Ленинграда, объединит российские школы

Онлайн-урок, посвящённый подвигу блокадного Ленинграда, объединит российские школы

27 января в российских школах пройдет урок мужества, посвящённый подвигу блокадного Ленинграда, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Трансляция будет осуществляться на сайтах http://www.svidaniesrossiev.ru/, https://soyuzveteranov.ru/, https://www.poIkrf.ru/, https://onf.ru/ без установки дополнительных программ и регистрации.

Онлайн-урок проводится Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский Союз ветеранов» совместно с некоммерческим партнёрством содействия развитию кино и туризма в целях сохранения исторической памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Проект реализуется при поддержке Московского педагогического государственного университета, Общероссийского народного фронта, Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России, Ассоциации «Группы «Вымпел», Россотрудничества.

# Общество
По материалам: edu.ru

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